Édesanyaként is stílusosan címmel rendeztek beszélgetést a Család és Karrierpont programjaként a művelődési házban hétfőn. Jagodits Zsuzsa coach és Kovács Delinke stylist osztották meg gondolataikat az anyukákkal.

A stílustanácsadás nem csak a híres emberek és a csillámpónik világában fontos. A mindennapi jólétünk hátterében állhat, mint egyfajta önismereti tréning. Nem elég, hogy egy ruha tetszik-e, érdemes tudni, mi áll jól valakinek színekben, fazonokban, hajviseletben, sminkben, cipőkben. A kismamáknak ez különösen fontos, hiszen a várandósság alatt, szülés után változik az alak, a külső sokszor háttérbe szorul, pedig miért ne lehetne ezekben az időszakokban figyelni a nőiségre.

Egy „kapszula gardrób” a kismamáknak is jár, néhány alapruhadarabot lehet úgy variálni, hogy nagy pocakkal is jó legyen a megjelenés, később a gyerekgondozás praktikus szempontjait is lehet egyeztetni a csinossággal.