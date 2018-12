Karácsonyi ajándék a Gargantuától – Íme az új klip!

A szombathelyi Gargantua zenekar 2017-ben kezdett el koncertezni, rajongótábora pedig azóta folyamatosan csak bővül. Ez nem is csoda, hiszen az együttes igazi kis színfoltja a magyar zenei palettának. Most pedig Képzelet címmel megjelent legújabb videóklipjük is.

Ezt ne hagyja ki! Búcsúztassuk együtt az óévet a legfinomabb receptekkel! A Gargantua december 24-én megjelent klipje akár a vasi hírességek arcképcsarnoka is lehetne: művészek, sportolók miniportéi támasztják alá, hogy a képzeletnek milyen varázslatos ereje lehet. Érdemes megnézni! HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS