Karakó László: Minőség mindenekfelett

Karakó László az SQS 2001 Kft. vezetője, a magyaron kívül három nyelven beszél kiválóan, tud angolul, németül, és szerbül, de azért nem adnák el Spanyolországban sem. 12 éven át élt külföldön, három különböző országban, de a világ nagyjából harminc országában megfordult már. Számára a legfontosabb a minőség, így mikor 1995-ben végleg hazaköltözött, arra gondolt, magát a minőséget fogja áruba bocsátani. Magyarországon az elsők között alapított autógyárak minőségbiztosításával foglalkozó céget.

A minőség megfoghatatlan fogalom, ami mindenki számára mást jelent. Önnek mit?

Számomra az élet minden területén maximálisan fontos a minőség, arra törekszem, hogy minőségi ételeket egyek, minőségi zenét hallgassak és minőségi időt töltsek el, viszont a munkámban egyedül a hibátlanság jelenti a minőséget. Az autóalkatrész-gyártásban ugyanis nem ritka, hogy egymillió alkatrészből csak tíz darabnál nézik el, hogy hibás, miközben a kész autóba ebből a tíz darabból sem kerülhet egy sem. A mi feladatunk, hogy kiszűrjük a hibát, és ebben nem hibázhatunk. A mienkhez hasonló profilú cégek a beszállítóktól és az autógyártóktól is függetlenek, így aztán nem kell senkinek az érdekét szem előtt tartanunk. Minket azért fizetnek, hogy csak a minőségnek legyünk elkötelezve, ebben viszont maximális a felelősségünk.

Miért pont minőségbiztosítás és miért pont autók?

Tizenkét éven át éltem külföldön, huzamosabb ideig három országban is, többnyire mindenhol autógyárakban dolgoztam, és már akkor is a minőségbiztosítás foglalkoztatott. Arra gondoltam, annak, ami külföldön működik, működnie kell itthon is. Hittem benne, hogy sikerülni fog, és nagyon nagy volt bennem az elhatározás, hogy meg is próbáljam. Amikor hazaköltöztem, Győr környékén kezdtem felkutatni a lehetőségeket. Pár hónap múlva már az Audinak dolgoztunk, és akkoriban mindez finoman szólva sem volt még általános.

Két évtizede, hogy létrehozta a céget, hol tartanak most és hogyan vészelték át a járványt?

Az SQS jelenleg százfős, ennek ellenére családi vállalkozásként működik. A koordinátorok mellett továbbra is próbáljuk mi kézben tartani a szálakat, kiadni a megbízásokat. Pályafutásunk alatt 14 ország mintegy ezer autóipari beszállítójával működtünk már együtt, ezzel pedig rendkívüli adatvagyont halmoztunk fel. Így jóformán kényszerűségből kifejlesztettünk egy külön vállalatirányítási rendszert, ami olyan jól sikerült, hogy a programot egy ideje már vállalkozásoknak is értékesítjük. Ahogy nőtt a tapasztalatunk, egy idő után már nemcsak a legkülönfélébb alkatrészek minőség-ellenőrzését végeztük el, de vállaljuk komplett gyártósorok telepítését is, és nem ritka az sem, hogy egy adott alkatrészről mi döntjük el, hogy mehet-e gyártásba vagy sem. Az évek során felhalmozott tudást mérnökeink ma már mint tanácsadók is kamatoztatják. Semmi sem állandó – és ez az autógyártásban hatványozottan igaz, tíz év múlva már könnyen lehet, hogy túlsúlyban lesznek az elektromos autók az utakon, biztosat persze nem lehet tudni, de egyértelműen ez az irány.

Említette a minőségi időt. Hogyan tölti, ha akad belőle egy kevés?

Nagyon szeretek a természetben lenni, ilyenkor, ha csak tehetem, fotózom is. Világ életemben íjászkodtam, nagyritkán időt szakítok erre most is, és miután gyerekkoromat az Adrián töltöttem, rég a szívemhez nőtt a tenger is. Amilyen gyakran csak tehetem, ellátogatok oda. Egész életemben utaztam, anyanyelvi szinten beszélek szerbül, üzleti szinten angolul és németül, de megértetem magam spanyol nyelvterületen is. Jól ismerem a világot, de állandóan vágyom arra, hogy még inkább megismerjem.

A feltörekvő generációnak mit üzen?

Tanuljanak meg kikapcsolódni, szakítsanak időt magukra, hiszen a jövő felépítése az ő kezükben van. Mindenki saját maga teremti meg a lehetőségeit, higgyék csak el, igaz a mondás: Ahol a botomat leszúrom, ott a világ közepe! Bárhol voltam is, mindig ezt tartottam szem előtt. Legyenek tudatosak, tűzzenek ki célt, és ami nagyon fontos, legyenek türelmesek. Egy felmérés szerint Nagy-Britanniában a vállalkozások 90 százaléka megbukik az első két évben azért, mert mindent azonnal akarnak, és ha valami nem sikerül, hát egyből feladják. Pedig nem szabad feladni, szívvel-lélekkel kell akarni és hinni abban, hogy a nehézségek magasabb lépcsőfokra visznek.

