Karakón senkinek sem tetszik: azokat a fákat is kivágták, amiket nem jelöltek meg

Pár nap alatt üres vágásterületté változott a karakói templomkert. A negyedhektáros park összes fáját kivágták. Évszázados erőteljes hársakat és fiatal vadgesztenyéket, szám szerint huszonhetet. Többségük teljesen egészséges volt. Az illetékesek azt mondják, nem ezt akarták. A lakosság felháborodott.

Örvös galambok köröznek a letarolt karakói templomkert fölött. Nem értik, hova tűnt az ősszel itt hagyott fészkelőhely. A Mária-szobor is csak furcsa torzóként meredezik a kivágott fák tuskói között. Karakó 180 fős lakosságához képest valóságos tömegtüntetésnek hat a templom mellett ácsorgó 15 fős kis csődület. Szomorú, dühös és kétségbeesett emberek várnak bennünket.

Horváth Beáta szerint az egész templomkert letarolásáról soha nem volt szó. – Azt mondták, hogy a kerítés vonalában lesz majd ritkítás, meg nyesés. Nem maradt egy szem árnyék sem. Nyáron a 40 fokban ki fog ide jönni? Bűnhődjön, aki ezt a pusztítást elkövette! – mondja elszántan. – Még a Karakóról elszármazottak is fel vannak háborodva.

– Sírtam, amikor láttam, hogy mit csinálnak – emlékszik vissza Lendvai Mónika. – Mókusok és madarak éltek a fákon, a templomban gyöngybagoly fészkelt, gazdag élővilág volt itt.

Bognár Ferenc önkormányzati képviselő arról beszél, hogy a testületi ülésen elhangzott, hogy a plébános úr megbízta a polgármestert a beteg fák kivágásával. Most szégyent és elkeseredést érez, mert álmában sem gondolta volna, hogy ez megtörténhet.

Sárközi György az egyházközségi képviselő elmondja, hogy a plébános nem kérdezte meg őket. Hívott egy kertészmérnököt, vele jelölték ki a fákat.

Horváth Tamás, a bolt üzemeltetője arról beszél, hogy amikor ő tízéves volt, ezek a fák már akkor is méretesek voltak. Most ő 74 éves. A legidősebbeket a millenniumkor ültethették.

Takács János, aki 21 évig volt a település polgármestere azt mondja, hogy a templomkert hozzátartozott a karakói faluképhez. Véleménye szerint mielőtt kivágásra ítélték volna a fákat, alaposabb vizsgálatokat kellett volna végezni. Más településeken nagy becsben tartják az öreg fákat.

Németh Istvánné egyházközségi képviselő elszámoltatná a felelősöseket. Derüljön ki, hogy ki bízta meg a favágókat, mennyi fát termeltek ki, hova lett a fa és a bevétel. Kéri, hogy a területet telepítsék be új fákkal.

Kovács Ferenc 15 évig volt az egyházközség világi elnöke. Szívesen emlékszik arra az időszakra, amikor 1989-ben összefogott a falu és saját erőből, rengeteg társadalmi munkával felújították a templomot. Most meg már vasárnapi mise sincs. A mostani atya 13 falut lát el.

Elekes Jánost, Karakó polgármesterét telefonon érjük el. Elmondja, hogy a templomkert egyházi terület. – Én úgy kerültem bele az ügybe, hogy a plébános megkért, hogy segítsek embereket szerezni a fakitermeléshez – meséli a polgármester. – Az egyház elnyert egy pályázatot kerítésépítésre, járdára és parkosításra, a temetőt és a templomkertet érintően. Először úgy volt, hogy a faanyagért cserébe helyi fiatalok elvégzik a munkát, de aztán mégsem merték elvállalni. Nekem sem tetszik ez az állapot. Remélem, hogy a parkosítással majd helyre lehet hozni a területet.

Tokár János plébánossal Jánosházán, a plébánián beszélgetünk. Karakó tizenkét településsel együtt ehhez a plébániához tartozik. – A templomkert teljesen elvadult, gondozatlan környezet volt – kezdi mondandóját János atya. A fákat befutotta a borostyán és a területen közlekedni sem lehetett. A templom egy eldugott épület volt. Az egész elhagyatottságot sugárzott. Ennek az állapotnak jelképes tartalma volt számomra, ezért ezen mindenképpen szerettem volna változtatni. Nemrég a karakói temető kerítésének rendbehozatalára és járdafelületek kialakítására pályázaton nyertünk 5 millió forintot. Közben úgy döntöttünk, hogy mielőtt a kerítést rendbe hozzuk, jó lenne megnézni, hogy nincs-e olyan fa, ami veszélyeztetheti az új kerítést. A templom mögött lakó szomszédok is szóltak, hogy a gyerekek nem tudnak az udvaron játszani, mert veszélyeztetik őket a fákról leszakadó ágak. Kijött egy kertészmérnök, és hármasban a polgármesterrel bejelöltük azokat a fákat, melyeket ki kell vágnunk. Három szempont volt: a templom és a kerítés védelme, a szomszédok kérése és a tervezett parkosítás. Nyolc fát hagytak volna meg. A munkát március első hetében végezték el, és amikor csütörtökön mentem misézni, döbbenten láttam, hogy azokat a fákat is kivágták, amelyeket nem jelöltek be. Amikor kérdőre vontam a favágókat, arról beszéltek, hogy egyik fa rádőlt a másikra, és kidöntötte, meg volt, ami derékba tört. A templomban arra kértem a jelenlévőket, hogy próbáljunk meg a rosszból valami jót előhozni és egy gyönyörű parkot létesíteni.