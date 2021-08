Karantén után: Vas megyei kozmetikust, fodrászt, manikűrös-pedikűröst kérdeztünk

Az Első Magyar Minősített Szépségipari Szakemberek Egyesületének alelnöke szerint a szépségipari vállalkozásoknak nagyjából a 10 százaléka esett áldozatául a járványnak. Kíváncsiak voltunk, hogy a Vas megyei szolgáltatókat hogyan érintette az elmúlt, lassan másfél éves időszak. Összességében pozitív tapasztalatokról számoltak be.

Stuhl Andrea egyesületi alelnök a Világgazdaságnak adott interjújában elmondta: a szépségiparban, bár elkezdett növekedni a vendégforgalom, a legtöbb szolgáltatónál még így sem éri el a járvány előtti forgalom 50 százalékát. A cikk szerint a legnagyobb visszaesést a kozmetikusok és a masszőrök szenvedték el. Kozmetikusokat, fodrászt és manikűröst kérdeztünk a tapasztalataikról.

Baumgartner Szilvia szombathelyi kozmetikusnak harminc százalékban vannak törzsvendégei, a fennmaradó részt az alkalmi, főleg sminktetoválásra érkező kuncsaftok teszik ki. Mint mondja, szerencsére nem tapasztalt visszaesést. Úgy véli, a sminktetoválás olyan beavatkozás, amire sokáig spórolnak a hölgyek, viszont ha megcsináltatják, évekig nem kell rá költeniük. Éppen ezért inkább hajlandók erre pénzt szánni, mint alkalmi kezelésekre.

– Az első lezárások után voltak olyan vendégeim, aki nem tértek hozzám vissza, ők anyagi okokra hivatkoztak. Egy nő szerintem sokkal előbb mond le a kozmetikáról, mint a fodrászról vagy a manikűrösről. Azt gondoltam, a sminktetoválásra is csökkenni fog a kereslet, de nem így lett – magyarázza. Azonban míg korábban sokan néhány száz forint borravalót is otthagytak, ma már jellemzően a kért összeget fizetik ki. Hozzáteszi: az első karantén után csak egy hónappal előre mertek tervezni vendégei, míg azelőtt sokszor három hónapra előre be volt táblázva.

Rajcziné Tímea szintén kozmetikusként dolgozik egy nardai szépségszalonban. Vendégkörének jelentős részét korábban osztrákok alkották. Még a határzár feloldása után is sokáig jellemzően magyar kuncsaftjai voltak. Most, hogy már lehet utazni és szabad az átjárás, ismét visszatértek az osztrákok, ezzel együtt azonban azok a magyarok, akik megmaradtak nála, kevesebbet költenek, mint addig, amíg nem lehetett utazni. Most inkább élményeket szereznek a pénzükből.

Szarka Katalin másfél éve, pont a vírusjárvány előtt nyitotta meg manikűrrel és pedikűrrel foglalkozó szalonját Sárváron. Mint mondja, mire a híre eljuthatott volna az emberekhez, már kezdődött is az első lezárás. A legutóbbi hullám után azonban egyre többen jelentkeznek be a szalonba. Ennek egyik fő oka az lehet, hogy az üzlet tágas belső tereiben kevésbé érzik magukat kitéve annak, hogy megfertőződjenek a koronavírussal. Tapasztalata szerint manapság az emberek alaposan átgondolják, hogy mire áldoznak, felesleges költések nincsenek, és odafigyelnek arra is, hogy az a szakember, akihez fordulnak, mennyire dolgozik minőségi alapanyagokkal.

Tóth Nikolett szombathelyi fodrász arról számol be, hogy több vendége lett, mint a pandémia előtt volt. Ennek egyik oka szerinte az lehet, hogy a lezárások kiszakították az embereket a korábbi rendszereikből. Sokan nem a régi – talán már kevésbé kedvelt – szolgáltatójukhoz tértek vissza, bátrabban mertek váltani.

– Emellett a fiatalabbak, amint lehetett jönni, már kérték is az időpontokat. Akkor megállás nélkül dolgoztunk. Azóta az idősebb korosztály is, bár lassabban, de visszatért – mondja Nikolett.

Olvasóink véleménye Férfiként nem veszek igénybe sok szépészeti szolgáltatást, egyedül a fodrászomat látogatom meg havonta. Nem volt kérdés, hogy a nyitás után rögtön visszatérjek hozzá, ugyanis nem volt könnyű magamnak kordában tartani a frizurámat.

Balogh Tamás A Covid előtt kozmetikus, műkörmös és fodrász szolgáltatásait is igénybe vettem havonta. Amint lehetett, a szokott szolgáltatókhoz vissza is tértem, ezzel is azt az érzetet keltve magamban, hogy visszatérhetek a járvány előtti életemhez.

Mészárics Dóra Ahogy az újra­nyitás után lehetőség adódott visszatérni, természetesen rögtön mentem is: fodrászhoz, kozmetikushoz, szempilláshoz. Számomra nagyon fontos az ott eltöltött idő, ami alatt rendszerint teljesen feltöltődöm.

Czeglédi-Németh Cintia

Kiemelt képünkön: Tóth Nikolett szombathelyi fodrásznak több vendége lett a pandémia után