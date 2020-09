Karanténba kellett vonulnia Balázsy Péter megyei jegyzőnek

A hivatalvezető azt is elmondta: a megyei önkormányzattól csak őt kötelezték karanténra.

Kötelezték a karanténra Dr. Balázsy Péter megyei jegyzőt, a megyei önkormányzat hivatalvezetőjét, mert közvetlen kapcsolatba került egy fertőzött személlyel. Dr. Balázsy Péter első tesztjének eredménye most (hétfőn) jött meg: negatív; holnap készül a második. Lakásban lakik, otthon olvasással és beszélgetéssel tölti az időt, és egyébként dolgozik is: ma (hétfőn) délelőtt egy határon átnyúló együttműködésekkel foglalkozó videókonferencián vett részt, amelyet magyar nyelven tartottak, külföldi résztvevőkkel, akik tolmácsolást kaptak. A hivatalvezető azt is elmondta: a megyei önkormányzattól csak őt kötelezték karanténra.