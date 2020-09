Karanténba került egy osztály az egyik sárvári iskolában

A vasi város legfrissebb járványügyi helyzetéről nyújtottak tájékoztatást.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, robbanásszerűen nőtt meg az igazolt koronavírusos betegek száma Vas megyében. Keddről szerdára 87 új fertőzöttet diagnosztizáltak. Írtunk arról is, hogy pozitív lett egy Jurisich gimnáziumban tanuló diák tesztje, amit Keszei Balázs, a kőszegi iskola igazgatója lapunk érdeklődésére megerősített.

Sárváron is nőtt a fertőzöttek száma. A város hivatalos közösségi oldalán arról is tájékoztattak, hogy egy egész osztály karanténban van a Szent László Katolikus Általános Iskolában. Az egyik pedagógusról igazolódott be, hogy fertőzött. Az osztálya és két kollégája is hatósági házi karanténba került. Az érintett osztálynak digitális tanrend szerint folyik az oktatás.

Arról is beszámoltak, hogy a szerda reggeli adatok szerint az előző napi 3-ról 5 főre nőtt az igazolt koronavírus fertőzöttek száma Sárváron. Az előző naphoz képest négyszeresére nőtt a járványügyi megfigyelés alatt állók száma is szerda reggelre, ez azt jelenti, hogy 16-an kerültek kapcsolatba igazolt koronavírus fertőzöttel. Továbbra is 9 ukrán állampolgár van hatósági házi karanténban.