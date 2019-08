Karneváli civil sajtóreggeli a készülődés és az együttműködés jegyében

A civil együttműködést hangsúlyozták a Vas Megyei Civil Információs Centrum és a Savaria karnevál szervezői tegnap az Egyházmegyei Könyvtárban szervezett közös civil sajtóreggelin. A sajtóeseményen részt vett dr. Puskás Tivadar polgármester is.

Csapláros Andrea, a Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány kuratóriumi elnöke kiemelte, hogy jelenleg több felújítás zajlik a Történelmi Témaparkban, ezek költségét az önkormányzat biztosítja a közalapítvány számára. A honvédségi toborzópont mellett a katonatörténeti kiállításban szervezett programra hívta fel a sajtó figyelmét: beszélgetést hallhatnak a karneválozók a pápai bázisrepülőtér repülésirányítójával. Mihály Soma, a Futura Savaria Egyesület képviselője is az együttműködést emelte ki: tagjaik több felújítási, rendezési munkában részt vesznek a témaparkban. Minden eddiginél több felvonuló lesz idén, ezt már Grünwald Stefánia, a Savaria Turizmus NKft. ügyvezetője jegyezte meg. Arra kérte a lakosságot, hogy felvonulási szándékukat e-mailben jelezzék a szervezőknek. Kiemelte a „Do it yourself” kezdeményezést is, amely újrahasznosítási praktikákkal várja az érdeklődőket a Belső Uránia-udvarban. Nagy Krisztina, a Civil korzó szervezője a színpadi zenés, táncos produkciók mellett új elemként említette a pódiumbeszélgetést: érdekes embereket, tevékenységeket mutatnak be. Újra lesz Keresztény udvar – kézműves foglalkozás, imaösvény és zenés dicsőítés várja az érdeklődőket pénteken és szombaton a Főplébánia udvarán és a Batthyány-teremben. Baranyai Martin, a Szily János Látogatóközpont gyűjteményvezetője elmondta, a karneváli napokon több tárlatvezetés is indul, megismerhetjük az Egyházmegyei Könyvtár és a Herzan-könyvtár gyűjteményét, megnézhetjük a székesegyház tornyait és a Püspöki Palota barokk termeit. Horváth Győző, az Ungaresca Táncegyüttes vezetője a Magyar udvar programjából kiemelte a pozsonyi Szőttes Kamara Néptáncegyüttes műsorát és a Boglya együttes pénteki koncertjét. Bangó Mária Mira, a Szultánia – Miraculum szervezője elmondta: az új helyszínen több hagyományos programot megszerveznek, így a jósdát, az arc- és hennafestést, valamint a hastáncbemutatókat is megtalálják az érdeklődők, akiknek Erdélyi Rolika is mesél vasárnap.

A H+ Média és Kulturális Egyesület közreműködésével a közönség kiválaszthatja kedvenc előadóját és történelmi csoportját. Az egyesület élő közvetítésekkel, videóriportokkal teszi interaktívabbá a karnevál közösségi oldalain a jubileumi programsorozatot.