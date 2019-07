Kárpát-medencei magyar fiatalok

Tizedszer rendezték meg az Összetartozunk tábort harminc középiskolás fiatal részvételével, akik Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, Vajdaságból, Muravidékről és az anyaországból érkeztek.

A tábor fő szervezője a Muravidéki Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, a helyszín ezúttal a Zala megyei Eszteregnye-Obornak volt. Hazai részről a Vasi Ifjúságért Egyesület működött közre, a programok lebonyolításában az Agora – Szombathelyi Kulturális Központ és az Új Nemzedék Központ is részt vett és hozzájárult a Vas Megyei Önkormányzat is.

A vasi résztvevők közül Horváth Brigitta Gerda, a Kanizsai Dorottya Gimnázium 18 éves diákja másodszor volt a táborban, és azzal a reménnyel jött, hogy ugyanolyan jó lesz itt is, mint tavaly Velemben. – Érdekes, hogy a határon túli magyar fiatalok teljesen más környezetben élnek, ami sokszor nem fogadja be őket – mondta. – De összeköt bennünket, hogy ugyanazt a nyelvet beszéljük és tartjuk anyanyelvünknek, még akkor is, ha ők párhuzamosan az országuk hivatalos nyelvét is beszélik.

A toronyi Mogyin Mira, a kőszegi Jurisich-gimnázium 18 éves tanulója első alkalommal jött a táborba: – Szerettem volna megismerni a határon túl élő kortársaim életét és új nézőpontot kapni az ő életükkel kapcsolatban. A táborban egy kicsit nagyobb rálátást kaptam a hétköznapjaikra, az előttük álló lehetőségekre és kihívásokra. Rájöttem, hogy ugyanolyan fiatalok vagyunk, hasonló célokkal és vágyakkal. Ha tehetném, szívesen kipróbálnám, hogy milyen lehet a nemzetiségemtől eltérő országban élni egy-két hónapig.

Mindketten azt tervezik, hogy az Összetartozunk tábort jövőre sem hagyják ki.