Karrierinfó: cégbemutatók, friss álláshirdetések, szakmai életutak a felületen

A megye napilapjaként fontos küldetés számunkra kiépíteni és ápolni a kapcsolatokat a munkavállalói és munkáltatói oldal között. Mostantól a vaol.hu tematikus oldalán is tájékozódhatnak a munkaerőpiaci trendekről.

A megváltozott munkaerőpiaci folyamatok hatására már korábban is több újdonsággal szolgáltunk. Az elmúlt években a Vas Népe Állásbörze sikere felhívta a figyelmünket arra, hogy a 21. században a korábban megszokott toborzási folyamatok megváltoztak, a munkahelykeresés és -váltás döntési mechanizmusa átalakult, az anyagi szempontú döntések mellett megjelentek az emocionális alapon hozott elhatározások, a munkáltatói oldalon pedig ennek hatására egyre nagyobb hangsúlyt kap a vállalati márkaépítés, az employer branding – mondta el Németh Balázs, napilapunk üzletszervezési vezetője.

Hozzátette: az évente most már kétszer megrendezett Vas Népe Állásbörze és a hetente megjelenő Karrier oldal mellett az a célunk, hogy létrehozzunk egy média-megjelenési csomagot, ami megfelelő teret biztosít a munkáltatók részére. Ennek része a Vas Népe online felületén nemrég indult aloldal, ami a vaol.hu/karrierinfo címen érhető el. Az oldalon lehetőséget adunk cégbemutatók elhelyezésére, amellyel a vállalkozások növelhetik ismertségüket, megkönnyíthetik toborzási folyamataikat, de megjelennek friss álláshirdetéseink is, csakúgy, mint a karrier témában megjelent cikkeink csokorba szedve. Az álláskeresők elsősorban a helyi médiumokból tájékozódnak. Célunk az, hogy aktívan támogassuk a piaci szereplőket online felületünkön is, zárta mondatait Németh Balázs.