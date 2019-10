Katasztrófa-felszámolási gyakorlat volt a hármashatárnál

Összefogás 2019 címmel tartottak komplex nemzetközi katasztrófafelszámolási és honvédelmi gyakorlatot Alsószölnökön, Felsőszölnökön és Szakonyfaluban szombaton.

A szlovén, osztrák, magyar tűzoltók, a járási mentőcsoportok mellett felsorakozott a 83. Területvédelmi Zászlóalj. Dr. Bognár Balázs tű. ezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója köszöntötte a SI-HU-A nemzetközi katasztrófafelszámolási együttműködési gyakorlat 250 résztvevőjét, a vendégek között Metka Lajnščeket, a Szlovén Köztársaság szentgotthárdi főkonzulját, Klavdija Lebart, a Polgári Védelmi és Mentésügyi Igazgatóság muraszombati munkatársát, Orbán Lajost, a szlovéniai Tűzoltó Szövetség koordinátorát, Bojen Boskorecet, a Hodosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökét.

Kiemelte: idén ez a második gyakorlat, amelyen területvédelmi tartalékos katonák is részt vesznek. Harangozó Bertalan kormánymegbízott, a Vas Megyei Védelmi Bizottság elnöke arról beszélt, hogy a baj óráiban az önkéntes szerveződéseknek is óriási szerep jut, kulcskérdés, hogyan tudnak együttműködni akár a nyelvi különbség ellenére. A gyakorlat a határon átnyúló káresemények felszámolási képességének is próbája volt.

A katonák ellenőrző-áteresztő pontokat működtettek a falvakban. A tűzoltók, a járási mentőcsoportok, a honvédségi egységek, a vízügyi szakemberek, a polgárőrök, a vasi vöröskeresztesek összefogásban oldották meg a feladatokat. A műszaki mentés, tűzoltás, árvíz elleni védekezés, eltűntek felkutatása mellett patakmedret tisztítottak, veszélyes fát vágtak ki.

A Körmendi Járási Rábavölgye, a Szentgotthárdi Járási Hármashatár és a Vasvári Járási Hegyhát Mentőcsoport megfelelt minősítést kapott, és együttműködési megállapodást írt alá a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Nyugat Offroad Egyesülettel.