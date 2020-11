Katonák is segítenek a határ Vas megyei szakaszán

Győri és szolnoki honvédek dolgoznak a magyar határ Vas megyei szakaszán: a rendőrséggel egyeztetett, illetve az általuk meghatározott helyszíneken vesznek részt a határőrizet megerősítésében. Kimentünk az ólmodi zöld határra és a kőszegi határátkelőre.

A Vas megyei határátkelőkön a beléptetésnél nem dolgoznak katonák, korábban forgalomszabályozásban működtek közre. A Kőszeg–Rattersdorf határátkelőnél tegnap azért találkozhattunk honvédekkel, mert ez a határmenti járőrözés egyik állomása. Ez a katonák feladata, illetve a kisebb határ­átkelők zárása, ellenőrzése, az útzárak fenntartása szeptember 1. óta, amikor Magyarország államhatárain ideiglenesen visszaállították a határellenőrzést, és a honvédek segítséget nyújtanak a rendőrségnek. A vasi határátkelőkön eseti közös munkáik vannak, amikor a rendőrség felkérésére külön feladatra kimennek egy-egy pont állandó őrzésére, például éjszakára; a járőrnek ilyenkor átmenetileg az lesz a felállított szolgálati helye.

Vas megyében az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred, valamint az MH 2. Vitéz Bertalan Különleges Rendeltetésű Dandár katonái dolgoznak a határvédelemben. A járőrök a szolgálat során folyamatosan vizsgálják, hogy sértetlen-e a határzár. Ha valaki ott akar átmenni, ahol nem lehet, eligazítják, hol van határátkelő. Például előfordul, hogy Pinkamindszentnél vagy Bozsoknál akarnak átmenni, amely határátkelők csak időszakosan vannak nyitva, amiről esetleg nem tudnak, csak a GPS-re figyelnek, ami a legrövidebb utat választva vezeti oda őket.

Általában a külföldiek azok, akik nem tájékozottak az aktuális magyar szabályokról, csak a navigációs rendszerre hagyatkoznak. Ha valaki a túloldalról szeretne átjönni egy lezárt határátkelőn, akár biciklivel, motorral vagy gyalog, tudomásul kell vennie, hogy ezt nem teheti, és adott esetben kerülnie is kell, mert az ország területére csak rend­őri beléptetéssel jöhet, csak nyitott határátkelőn keresztül. A katonák nemcsak megkérik, hogy ott lépjen be az országba, de meg is mutatják a legközelebbi belépési pontot.