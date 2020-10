Kavics helyett térkő a gencsapáti temetőben

Harmincmillió forint támogatásból újult meg a település 30 éves temetője.

Bodorkós Ferenc polgármester elmondta: a kormány Magyar falu programjában nyertek. A teljes temetőt akadálymentesítették, a régi kavicsos út helyett 600 négyzetméternyi térkövet raktak le. – Nagyon rossz állapotban volt a ravatalozó is, úgy állt ott, ahogy harminc éve átadták, most ezt is sikerült felújítani. Korszerű vizesblokk is rendelkezésre áll a helyszínen. A temető kerítését önerőből újítottuk meg.

Az Agrárminisztérium pályázatán 10 milliót nyert az önkormányzat a zártkerti utak felújítására, a kormány önálló turisztikai térségként nevesítette Gencsapátit is, nyertek a szociálistűzifa-pályázaton, és két egyesület is komoly támogatást nyert a Magyar falu program egy másik alapjának köszönhetően – sorolta Bodorkós Ferenc, aki megköszönte Ágh Péter országgyűlési képviselőnek, hogy hatékonyan dolgozik a településért.