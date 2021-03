Kázár Józsefné Szentgotthárdon létrehozta Nyuszifalvát

Nyuszifalvává változott a húsvét előtti hetekben a nemrégiben megnyílt Vitrin alkotói és közösségi tér. A járványhelyzetre való tekintettel a különleges enteriőr a virtuális térben is megtekinthető. A makettek alkotója, Kázár Józsefné Gabi már nem ismeretlen a szentgotthárdi közönség előtt.

Kázárné rajztanár szeretett volna lenni, de a sorsa másképp alakult. Végül negyven év banki munkát maga mögött hagyva, tele energiával vágott bele a nyugdíjas évekbe, remélve, hogy most aztán bőven lesz ideje mindenre. Családjától körülvéve már az első percekben belekezdett, hogy dédelgetett álmát megvalósítsa.

– Nyitott szemmel jártam a világban, észrevettem magam körül az eddig észrevétlen dolgokat. Korábban csak lopott időben festegettem magamnak, rokonaimnak, barátaimnak és munkatársaimnak üvegképeket. Mert ez lett a nagy szerelmem: egyedi technikával üvegre festek. A hobbimnak élek, s ha elfáradok, a főzés, takarítás, a virágok gondozása jelenti számomra a kikapcsolódást. Az elkészült képeimből több alkalommal rendeztek kiállítást, talán a legsikeresebb volt a celldömölki Móricz Galériában 2019 decemberében tartott bemutató.

A Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete keretében működő kézművesszakkör tagjaként Gabi számos más kézműves technikát is kipróbált.

– Az üvegfestés mellett mindig is érdekeltek az új dolgok. Nagy híve vagyok az újrahasznosításnak, amolyan gyűjtögető típus vagyok – árulja el magáról. – A „valamire még jó lesz” elve nálam már odáig fajult, hogy minden létező szabad falfelületet bepolcozok, és felcímkézett dobozokban tartom az úton-útfélen, erdőn-mezőn összegyűjtött anyagokat. A természet csodás, megajándékoz mindennel, csak észre kell venni. Ismerőseim, szomszédaim mindig ellátnak valami különleges, szárított virággal, őszi terméssel, erdei taplóval, makkal, tobozzal, mert tudják, hogy fel tudom valamire használni. Így találtam rá a Nyuszifalva felépítéséhez szükséges anyagokra is.

Az ötlet onnan indult, hogy Kázárné, ahogy már korábban is, felkérést kapott a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettől, hogy a tavaszi szünetben tartson a gyerekeknek kézműves foglalkozást. Húsvét közeled­vén egyszerű asztaldíszre gon­dolt, amelyet a gyerekek is könnyen, kevés anyagból, rövid idő alatt meg tudnak csinálni. Mivel tojástartó mindenkinél van otthon, a választás egy négy tagból álló üdvözlő nyuszis kompozícióra esett. Némi festék, négy hungarocellgolyó, dekor gumilap a kezeknek, füleknek, barka a farkincának. Aztán a vírushelyzet miatt elmaradt a program… A mintadarab otthon maradt, és Gabinak eszébe jutott, hogy legyen ez egy képzeletbeli, kerek erdő mélyén megbúvó Nyuszifalva fogadóbizottsága.

– Innentől felgyorsultak az események: megszületett a virágbolt, a zöldség-gyümölcs stand, az erdei iskola, a tapsifüles-óvoda, a posta, a polgármesteri hivatal. Bepillanthatunk a mezei munkát végző, szorgos nyuszik életébe: szamár vontatta szénásszekeret, kaszáló, gereblyéző nyuszikat is láthatunk. Szerelmes nyuszikat, horgászó nyuszit, sőt esküvői jelenet is került a csaknem száz figurát felvonultató életképbe. S ha már esküvő, legyen bál is, négytagú zenekar húzza a talpalávalót. A Szivárvány kórust is megjelenítettem a terepasztalon, éppen ünnepi műsort adnak elő a hős I. Nyúl Oszkár koszorúzása alkalmából.

Gabi vég nélkül tud mesélni hobbijáról. Imád kötni, varrni, angyalkákat, babákat, manókat, Mikulásokat készíteni. Unokáit is örömmel tanította meg kézimunkázni. Az egyik évben, karácsonykor soktucatnyi kedves, szerethető babával ajándékozta meg a kórházban kezelt beteg gyerekeket. Az otthonát minden ünnepre díszes ruhába öltözteti. A kertjét is mesés lényekkel, erdei állatokkal, méhecskékkel, katicákkal népesítette be. A kis tó környékén a világítótorony esti fényben jelez az éjszakai látogatóknak…

– Boldog vagyok, kiegyensúlyozott, teli életörömmel, már csak azért is, mert a minket is elért súlyos Covid-betegségből nagyjából kilábaltunk – vallja. – Ki kellett, mert sok minden még megvalósításra vár.

Kiemelt képünkön: Nemcsak a Vitrin alkotói és közösségi térben, hanem online is láthatók a kaszáló, gereblyéző és a szerelmes nyuszik