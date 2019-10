Kecskék gazdáit keresik Kőszegen – Napok óta tart a nyomozás

Kecskék keresik gazdájukat Kőszegen. Pontosabban most már Cákon találja, akinek az elmúlt két napban nem tűnt fel, hogy elveszett két kecskéje.

Kőszegről vagy Kőszeg környékéről szökött kecskéket láttak, aztán fogtak be a városban. A Facebookon már múlt szombat óta keresik a tulajdonosukat. Sokan megosztották a felhívást: a Felsőerdő 22-be ment be a két jószág, aztán kiderült, hogy előtte a Szabó-hegyen is látták a két állatot a Forrás utcából jöttek ki akkor.

Most Cákon vannak, ideiglenes befogadót találtak, de csak annyira ideigleneset, hogy ma-holnap menniük kell, ezért sürgősen keresik, ki hagyott el két kecskét Kőszegen!