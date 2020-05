Kedden is elkéstek a vasi ingázók – Várakozás közben beszélgettünk az emberekkel

Bár a rendőrség hivatalos oldalán nem jeleztek megnövekedett várakozási időt, a közösségi oldalakon többen is a torlódásról számoltak be a kőszegi határátkelőnél. Több olvasónk is jelezte, hogy az egy órát is meghaladja a várakozási idő, lassan halad az ellenőrzés, a rendőrök az okmányokon kívül a kiutazók testhőmérsékletét is mérik.

Ahogy azt már tegnap is megírtuk, hétfőn a szigorított ellenőrzéseknek köszönhetően az egyórás várakozási idő volt a minimum. Olvasónk beszámolója alapján akkor a kocsisor a kőszegi vasútállomásig torlódott fel, kedden reggel fél nyolckor a kőszegi leágazásnál álltak az utolsó autók. Ez azt jelenti, hogy mára jelentősen csökkent a várakozási idő, azonban az ingázók nem optimisták. Gulyás Péter napi szinten jár ki ausztriai munkahelyére, úgy véli, a helyzet a hónap végéig változatlan marad. Ahogy mondja, nemcsak kimenő, de a bejövő forgalom esetében is vannak fennakadások. Igaz, annak, aki késő délután vagy este szeretne Ausztria felől hazánkba bejutni csupán negyven percet kell várakoznia. Olvasóink kedd reggeli beszámolói egyébként szintén hosszú várakozási időről tanúskodtak. Értesüléseik szerint a reggeli csúcsban legalább ötven percet kellett várni a kilépő oldalon, hogy átjussanak a határon annak ellenére, hogy a hivatalos adatok szerint nem kellett torlódásra számítani Kőszegen. Egyik kedves olvasónk részünkre eljuttatott képein arról számolt be, hogy reggel 6:40-kor a kőszegi autómosó közelében állt a kocsisor vége. Egy másik ingázó, Farkas Miklós egy kis turpissággal kíván könnyíteni a helyzetén. – Van még egy autóm. A tervem az, hogy az egyiket kint hagyom a határ túloldalán és a másikkal járok a határig. Abba beleteszem a biciklimet, azzal áttekerek Ausztriába, ahol aztán átülök a másik autóba. Szerintem ez lesz a leggyorsabb megoldás. Időre kell mennem, ma megint elkések a munkából. Holnap már biztos, hogy kerékpáron teszem meg ezt a kis távot – vallotta be. Ahogy az ingázóknak, úgy a kamionosoknak sem könnyű a helyzete. Németh Balázs egy hazai vállalat alkalmazottjaként szállít árut külföldre, főleg Németországba és Franciaországba. – Az ottani határátkelők egyikénél sem tapasztaltam, hogy ekkora sor állt volna. Arra számítok, ha megindulnak a román kamionok is, még nehezebb lesz a helyzet – vázolta. Mint mondja, szerencsére a pihenőidőket nem érinti a határon való ácsorgás, május 17-éig heti ötször tíz óra vezetési idő engedélyezett számukra. Annak ellenére, hogy sokan kedden reggel is elkéstek munkahelyükről, a várakozás türelmesen tűrték az autósok az átkelő előtt. A nap további részében egyébként a rendőrség hivatalos honlapja szerint nem volt 15 percet meghaladó várakozási idő a határszakaszon.