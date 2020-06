Kedden reggel két vasi határátkelőhelyen is körülményes volt az átjutás

Többen elkéshettek munkahelyükről, akik a kőszegi határátkelőnél próbáltak kijutni Ausztriába.

Több olvasónk is arról számolt be, hogy kedden, a reggeli órákban ismételten hosszú sor alakult ki a kőszegi határátkelőnél, ami az ellenőrzéseknek volt köszönhető. Beszámolójukból kiderül, hogy egészen a városig nyúltak a várakozó autók, így valószínűsíthetően azok a dolgozók, akik abban az időben szerettek volna a kőszegi határnál átjutni Ausztriába, elkéstek a munkahelyükről. Később, negyed nyolc magasságában már kezdett gördülékennyé válni a folyamat. A rendőrség hivatalos oldalán azonban még nyolc órakor is 15 perces várakozási időt írnak.

Bucsunál azért lényegesen jobb volt a helyzet, de a magyar oldalon ott is kezdett sor kialakulni, azonban könnyebben átjutottak az emberek a szomszédos országba, mint Kőszegnél. Nyolc órakor a rendőrség hivatalos oldala szerint zavartalan a haladás a bucsui határnál.