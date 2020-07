Kedvencünk ivartalanítása többféle haszonnal jár

Kis kedvencünk – kutya, macska – ivartalanításával elsősorban a nem kívánt szaporulatot kerülhetjük el, de egészségügyi, sőt viselkedésbeli haszna is van, ha elvégeztetjük rajta a beavatkozást.

Mindenképpen a felelős állattartás alapja kedvenceink ivartalanítása. A túlszaporulat meggátolása szempontjából elsősorban a nőstény állatok esetében fontos elvégeztetni a műtétet, hiszen ők azok, akik a szaporulatot hozzák. Egy ilyen beavatkozás sajnos nem olcsó, de ha valaki magához vesz egy állatot, ezt igenis bele kell hogy kalkulálja a kötelező oltások mellé a felmerülő költségekbe.

Vértesi Andrea, az Állatvédők Vasi Egyesületének elnöke azt mondja: annak a kisállat-tulajdonosnak, aki jelentkezik náluk, hogy szeretne segítséget kérni kedvence ivartalanításában, annak lehetőségeikhez mérten, de megpróbálnak segíteni. A nem kívánt állatkölykök világrajövetele az egyesület elnöke szerint jellemzően inkább napjainkban jelent problémát.

– Az idősebb korosztály még könnyű szívvel megoldotta a „felesleges kis­állatok sorsának elintézését”, erre a mai kor embere már nem képes, valamint jogszabály is tiltja – magyarázza Andrea. Ennek eredményeképpen sok a „felesleges” kiskutya, kiscica. Az ivartalanítás egyébként egészségügyi szempontból is hasznos kedvenceinknek, számos betegség megelőzhető általa: a nőstény állatoknál az álvemhesség, a méhgyulladás és az emlődaganat, míg a hímek esetében a heregyulladás, a heredaganat és a különböző prosztataproblémák küszöbölhetők ki általa. Nemzőképességük megszűnésével viselkedésbeli változások is beállhatnak: sokkal nyugodtabbak lesznek, kisebb eséllyel kódorognak el otthonról.

Ami a táplálkozásukat illeti, nem igényel az ivartalanított kutya és macska sem különleges táplálást – csupán annyiban, hogy mivel kevesebbet mozognak, kisebb lesz az energiaigényük is. Az állateledel-gyártók ebben is meglátták a piaci rést: már ivartalanított állatok számára készült, kalóriacsökkentett termékeket is találhatunk az áruházak polcain.