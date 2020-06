Kell-e újabb szálloda Szombathelyre? – Az önkormányzat akár most is építene

Orbán Viktor miniszterelnökhöz fordult levélben Szombathely polgármestere. 1,5-2 milliárd forint kormányzati támogatást kért, emellett hitelből és önkormányzati forrásból kezdené el a baloldali városvezetés egy négycsillagos szálloda építését a megyeszékhelyen.

Hitelből, 1,5-2 milliárd forint vissza nem térítendő kormányzati támogatásból és önkormányzati forrásból építene négycsillagos szállodát a baloldali városvezetés. Azt, hogy mennyire fontos a járványhelyzetben a nettó négymilliárd forintra becsült beruházás Szombathely vezetői számára, jól mutatja, hogy a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet kezdete után alig egy hónappal, április 22-én Orbán Viktor miniszterelnök részére írt levelet a város polgármestere. A dokumentumot a Pesti Srácok tette a hétvégén nyilvánossá.

A portál úgy fogalmazott: „Az nem meglepő, hogy egy ellenzéki városvezetés, ha tenni kell, hallgat, de a pénzosztásnál a markát tartja. Az már annál inkább, hogy a pénzt nem az önkormányzati feladatok magasabb szinten való ellátására, a város szépítésére, fejlesztésére, utakra vagy orvosi rendelő fejlesztésére kérik, hanem turizmusra…” A Tófürdő területére megálmodott 102 szobás komplexum kiviteli tervei már elkészültek, de kell-e most új szálloda?

A polgármesteri levélből kiderül, hogy az önkormányzati tulajdonban álló Szova Szállodaüzemeltető Kft. szakmai partner bevonásával összeállította egy négycsillagos szálloda üzemeltetésére vonatkozó hosszú távú üzleti tervét.

A levélből azt is megtudhattuk, hogy már szerződést is kötöttek a majdani üzemeltetővel. A szálloda tervei készen vannak, és az arra vonatkozó építési engedélyt is megszerezték. A beruházás költsége becslések szerint nettó négymilliárd forintra rúgna, melyhez bankhitelt venne igénybe a baloldali városvezetés. Az önerős részt pedig az önkormányzat, valamint a Szova NZrt. közösen finanszírozná.A polgármesteri levélből kiderült: a baloldali városvezetés értesült arról, hogy a kormány 600 milliárd forintot fordít a szállodaipar és a turisztikai ágazat támogatására, ezért Nemény András levélben fordult támogatásért Orbán Viktorhoz.

Ahogy írta, az önkormányzat által megvalósítani kívánt „négycsillagos, 102 szobás szálloda beruházáshoz szükségünk lenne 1,5-2 milliárd forint közötti vissza nem térítendő költségvetési támogatásra, melyet tisztelettel kérjük, hogy a turisztikai ágazat támogatására szánt keretből, vagy egyéb forrásból biztosítani szíveskedjenek” – olvasható a dokumentumban.

Kérdés, hogy a kormány szándéka – miszerint a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került turisztikai ágazatot és a szállodaipart támogassa – egybecseng-e a szombathelyi önkormányzat nagy ívű terveivel. Másik kérdés: kell-e egyáltalán egy új, négycsillagos szálloda a megyeszékhelyen? Tudjuk, hogy a vasi megyeszékhely gazdasági életében a turizmus nem tekinthető húzóágazatnak. Az elmúlt hónapok eseményei pedig ugyancsak nem szolgálták az idegenforgalom erősítését: a koronavírus járványa pillanatok alatt húzta ki a padlót a szektor képviselői alól. Szombathelyen pedig még annak is lesz jelentősége, hogy megrendezik-e Savaria Történelmi Karnevált augusztusban.

A Claudius szálloda február derekán felújításra hivatkozva zárta be kapuit, a polgármesteri levélből azonban most az olvasható ki, hogy annak is bizonytalan a jövője. Az évek óta üresen álló Savaria Szálló eladásáról is többször írtunk: a kampányban még megígérte

Nemény András, hogy az önkormányzat megveszi az emblematikus belvárosi épületet, és rendezik a jövőjét, ehhez képest januárban mégsem élt elővásárlási jogával a város. Az épület további sorsa így még mindig kérdéses.