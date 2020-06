Kellemetlen társbérlők – Galambok keserítik meg az egyik szombathelyi lakótelepen élők életét

Mivel a madarak egyáltalán nem tartanak az embertől és ellepik az erkélyeket. A szakember szerint a madarak megtanulták, hogy nincs okuk félni az embertől.

Ellepték a galambok a Derkovits-lakótelep egyik utcáját, a probléma persze egyáltalán nem új, itt évek óta gondot okoznak a szárnyasok, viszont most mintha megváltozott volna a viselkedésük. Korábban az ember jelenléte elriasztotta a madarakat, most már simán berepülnek a lakásba úgy is, ha valaki kint ül az erkélyen.

Balikó Adrienn, egy Rohonci úti társasház ötödik emeletén él családjával, erkélyük egy parkosított részre néz, amelyet hatalmas platánok szegélyeznek, de rálátnak a szemben lévő négyemeletes ház tetejére is. Itt tanyáznak a galambok – mutatja – és valóban, tucatnyi madár repdes a tető fölött.

– A környéken minden tavasszal visszatérő probléma a párt kereső, fészket rakó galambok tömeges megjelenése, pedig amennyire mi tudjuk, a környéken nem eteti, igaz nem is bántja senki őket, ezért aztán egyáltalán nem félnek az embertől – meséli Adrienn. Ők sem szeretnék bántani a madarakat, az emberrel amúgy sem agresszívak, de valami megoldást szeretnének az egyre zavaróbb látogatások megelőzésére.

– Az a tapasztalatunk, hogy a madarak minden alkalmat megragadnak arra, hogy az erkélyen lévő balkonládákba, székekbe, asztalokba fészket rakjanak, de újabban berepülnek a nappaliba, sőt az idén legalább négy olyan eset is volt, amikor a madarak az ablaknak csapódtak, több galamb el is pusztult emiatt – mondja. Olyan szinten eldurvult a helyzet, hogy a lakók egymást kérik meg, ha pár napig nem tartózkodnak otthon, hogy menjenek át az erkélyre és zavarják el a madarakat.

– Pár évvel ezelőtt a mellettünk lévő lakás hónapokig üres volt, a galambok az első adandó alkalommal az erkélyre fészkeltek, és mivel nem zavarta őket senki, végül a fiókák is ott keltek ki. Mikor a tulajdonosok megérkeztek, lapáttal kellett eltakarítaniuk a madárürüléket – idézi fel. Persze mindenki megpróbál valahogyan védekezni a galambhálótól kezdve, a plafonra felfüggesztett CD-lemezeken át, a korlátra kötözött színes papírszalagokig mindent bevetnek a lakók, de az állatokat láthatóan nem zavarja semmi.

– Nem ritka dolog az intelligensebb madárfajok esetében – ilyen a galamb is – hogy gyorsan képesek alkalmazkodni a változó környezethez. Egy rendszeresen megjelenő, számukra nem káros ingerhez nagyon könnyen hozzászoknak – mondja dr. Gyurácz József, az ELTE-SEK biológiai tanszékének vezetője, egyben a Magyar Madártani Egyesület Vas megyei elnöke, akit a jelenségről kérdezünk.

A lakótelepeken élő parlagi galambok megtanulták, hogy az ember közelsége nem jelent veszélyt, megközelítésüknek nincs negatív következménye, így aztán élnek is a lehetőséggel, miután pedig társas lények, egymástól is tanulnak, ezért a fiatalabb madarak átveszik a tapasztaltabbak viselkedését. Most javában bent vagyunk a költési időszakban, a madarak ezért akarnak fészket rakni, és azért az erkélyen, mert azt biztonságosabbnak ítélik, mint például egy nyestektől háborgatott fát. Van magyarázat az ablaknak csapódásra is. Az egyik, hogy a nagy, tiszta üvegfelületeken sokszor az égbolt tükröződik, ami megtéveszti a madarakat, a másik pedig az lehet, hogy a párzási időszakban a hímek saját tükörképükben ellenfelet látnak, ezért megtámadják azt. A szakember szerint még ha sokszor kellemetlen is, meg kell tanulnunk együtt élni minden városlakó állattal, így a galambbal is, tenni ellenük legfeljebb annyit lehet, hogy nem etetjük őket.