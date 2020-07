Kemenespálfa és Kamond ismét közösen újította fel a gyalogosátjárót a Marcalon

A Vas megyei Kemenespálfa és a szomszédos, Veszprém megyei Kamond lakói nem először fogtak össze, hogy felújítsák a két település között a Marcalon átvezető gyalogoshidat. Összedobták a faanyag árát, és július első vasárnapján reggel mintegy negyven szorgos ember nekilátott. Mire megfőtt az ebéd, végeztek is.

Kemenespálfa és Kamond szomszédos települések. Valódi, élő szomszédság ez, annak ellenére, hogy a megyehatár és a Marcal folyó is elválasztja a két falut. Emberemlékezet óta létezik a fahíd a Marcalon. Régebben szélesebb volt, szekerek, talán még traktorok is jártak rajta. A téesz megszűnése óta gyalogoshíddá zsugorodott az átjáró. Fontos ez az ott lakóknak. Kemenespálfán van vasútállomás, a Pálfán működő karitász kamondiakat is foglalkoztat. A fahídon egy kis sétával gyalogosan is át lehet menni a másfél kilométerre fekvő Kamondra. Híd nélkül viszont 12 kilométert kell kerülni. Többen a szomszédból házasodtak. Fontos tehát ez a híd. Már szinte hagyomány, hogy a két falu lakói közösen újítják fel, mikor eljön az ideje. Tíz éve is megtették.

Azóta a híd megint megérett a felújításra, balesetveszélyessé vált. Így hát eljött az idő. Július első vasárnapján ismét összegyűltek a két falu tettre kész lakói. A két önkormányzat összedobta a faanyag árát, mintegy félmillió forintot, aztán nekiláttak. A faipari szakmunkában jártas falubeliek irányították a munkát. Amíg a férfiak fűrészeltek, szögeltek, csavaroztak, pakoltak, cipekedtek, addig az asszonyok a bogrács körül serénykedtek. A régi tartószerkezet még mutatja, milyen széles volt egykor a híd. Először az elkorhadt deszkázatot szedték fel. A korlát már korábban tönkrement. A régi akácfavázat megerősítették, így a gyalogos, kerékpáros forgalmat még egy darabig elbírja. Reggel nyolckor kezdték, mire az ebéd megfőtt, végeztek is. Fél háromkor már újra járható volt a gyalogoshíd. A két falu polgármestere közösen végig is gurította a bekészített hordócskát a friss járófelületen.

Mi is kipróbáltuk, valóban szép lett, még szinte érezni a friss akácdeszka illatát. Már használják. Ottjártunkkor is munkából igyekezett egy pár hazafelé Kamondra.

Németh Zoltán, Kemenespálfa polgármestere mutatta, hogy a közeli Marcal-holtágon még a régi rozoga eredeti szélességű híd van. Ilyen volt a másik is. A korlátok letörtek, a pallózat, hézagos, rozoga. Ez lesz a következő akció. Pálfán a jótékonysági bálon szedik össze a hidak karbantartásához szükséges pénzt.

Asbóth Szabolcs, a szomszédos, Veszprém megyei Kamond polgármestere is kibiciklizett a hídbejárásra. Elmondta: nagy álmuk, hogy egyszer gépkocsival is járható híd épüljön a két falu között. A Marcallal is vannak terveik. Kenus túrákra szeretnék alkalmassá tenni. A folyópart ideális közösségi események megrendezésére. Most is sokan kedvelik. Sokan jönnek ide horgászni, mások szívesen futnak itt vagy bicikliznek.

Pedig amikor 2010 októberében a vörös iszappal szennyezett víz hömpölygött a mederben, nem sok jövőt jósoltak a környéknek. Többen úgy hitték, holtbéli táj lesz az egykori ártérből.

Azóta a medret a vízügy végigkotorta, ma már buja nádas kíséri a vizet, a halak is visszatértek – és a híd is megújult, immár másodszor.