Képeslap-kiállítás és csűrmozi Hegyhátszentjakabon

Tízéves lett, ismét áldást kapott a hegyhátszentjakabi falubetlehem, aztán a művelődési házba hívta a hegyhátszentjakabiakat és környékbelieket a Szeparé Őrségi Művészeti Szalon: ott is az ünnepre hangolódásé volt a főszerep.

Papír, cseresznyefa, csuhé, mézeskalács – az anyagokban az a közös, hogy mindegyikből készülhet gyönyörű betlehem, ezt mutatta meg a Szeparé Őrségi Művészeti Szalon advent harmadik vasárnapján. – Saját gyűjtésünk a sok betlehem. Amikor az év elején megalapítottuk a Szeparé Őrségi Művészeti Szalont, akkor ígértük az év végére, hogy a betlehemet megpróbáljuk újraéleszteni – mesélte Török Károlyné Miszori Marianna. Kukoricacsuhéból, textilből, papírból is készült betlehem – a kiállítás az első lépés lehet, hogy jövőre komplett őrségi tárlat kerekedjen. A szobákba tervezett betlehemek mellett fő szerepet kapott a falubetlehem is: Hegyhátszentjakab központjában tíz éve készült el a bibliai jelenetet ábrázoló összeállítás, a jubileumra megújult és áldást kapott.

Játék is jutott az ezüstvasárnapi délutánra, meg mozi, csűrmozi. Török Károly tíz évvel ezelőtti betlehemfotóiból láthattak válogatást a jakabiak. Nem is maradt üres szék a művelődési házban, olyan sokan voltak kíváncsiak a karácsonyváró programra. Az ötletes betlehemek mellett képeslapok is sorakoztak: a különleges hangulatú papírlapok is Mariannáék magángyűjteményből valók a múlt század elejéről. Síelő mikulás, szánkózó gyerekek, gyertya és bejgli – igazi békebeli ünnepi enteriőrök idézték a karácsonyt a régi lapokról.

Ahogy Marianna fogalmazott, a szalon „a polgári lét egy kis szelete az Őrségben”, a zserbó már védjegyük, ahogy a két kis madárka a zsúrkészlettel. Emlékeztetett, hogy januárban, a kultúra napjára alapították a Szeparét, három őrségi falu kincseit keresték idén: Hegyhátszentjakab mellett Szőcén és Őrimagyarósdon készítettek riportokat.

A munka pedig folytatódik jövőre is. A kultúra napján, januárban egy összegzésre készülnek Hegyhátszentjakabon, az Őrségi Művészeti Szalon bölcsőjében.

