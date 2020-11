Képtár a jurtát formázó épületből: újabb létesítménnyel gazdagodott Novákfalva

A jurtát formázó kör alakú épületben kapott helyet Novákfalván a képtár, amelyben a magyar történelem meghatározó korszakait követhetjük nyomon 26 olajvászon festményen. Az új bemutatóhely kupoláját a pozsonyi csata három napját ábrázoló 80 négyzetméteres monumentális freskó díszíti. Szombaton volt a bemutató.

Mióta az egykori tsz lepukkant csirkenevelő telepe és trágyadombjai helyén elkezdtek kinőni az első vendégházak és az első fákat elültették, húsz év telt el. Ma már kellemes parkosított környezet fogadja a látogatókat Novákfalván. A 6,5 hektáros terület, azon túl, hogy 187 személy elszállásolására alkalmas vendégházakkal, vendéglővel és konferenciateremmel rendelkezik, történelmi, néprajzi bemutatóhellyé fejlődött. Szinte minden zugban van valami, ami a magyar történelemről, a magyar kultúráról tartalmaz ismereteket.

Szombaton délelőtt mutatták be a korábban épült, jurtát formázó épületben 60 millió forintból létesített képtárat. Az új bemutatóhely 26 olajfestménybe sűrítve mutatja be a magyar történelem legfontosabb időszakait az őstörténettől napjainkig. A kupolában pedig egy monumentális 80 négyzetméteres freskó eleveníti meg a pozsonyi csata három napját, amit a galériáról közelről is megtekinthetünk.

Takács Gábor, az üdülőfalut bérlőként üzemeltető vállalkozó köszöntője után dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő kifejtette:

– Ha elgondolkodunk azon, hogyan lehet nekünk ma kertünk, házunk, városunk és hazánk, akkor rögtön megérkezünk Árpád honfoglaló magyarjaihoz, az első nagy honvédő háborúhoz, amely 907. július 4–6-a között a pozsonyi csatában csúcsosodott ki. Ezt követően 120 évig Magyarországot a nyugati hatalmak nem fenyegették. A magyar haza megtartásában az volt az első nagy lépés.

Hende Csaba kiemelte: nagy dolog, hogy vannak olyan mecénások, akik magánkezdeményezésből, állami segítség és közösségi forrás igénybevétele nélkül ilyen, a Feszty-körképet idéző, monumentális alkotást hoznak létre. Most olyan szentély létesült, amely a magyarságtudat, a nemzettudat újrateremtésének és nemzedékről nemzedékre való továbbadásának méltó helyszíne lesz.

A festményeket Kertai Zalán festőművész készítette, aki kérdésünkre elmondta: az első vázlatoktól kezdve négy évig tartott az alkotó munka. A létesítmény mecénása, kitalálója, Novák Tamás érdeklődésünkre elmondta: a pozsonyi csatát illetően Johannes Aventinus 15–16. században élt bajor történetíró leírására támaszkodtak.