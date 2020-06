Kercaszomori műhelyben készülnek azok az íjak, amiket hollywoodi világsztárok használnak

– Emlékszel rá, Péter? Ezt itt vettük föl, ezen a réten. Amikor ez készült, én sem tudtam, hogy ez mennyit fog jelenteni, köré szövődött ez a furcsa történet. – Tóth István a nappaliban mutatta a húsz évvel ezelőtt készült fényképet. Ez a történet első képkockája.

A kercaszomori réten kezdődött, amikor az akkor számos felkérést magáénak tudó Hétrét zenekar próbált Tóth Istvánnál. Harminc évvel ezelőtt költözött az Őrségbe, Budapest második kerületét hagyták ott, hogy lovakat tarthassanak. A kézműves munka nem állt tőle messze, a lovak mellett az íjak érdekelték igazán, az ősmagyar íj, annak a mintájára kezdett kísérletezni. Ekkoriban sok betelepülő volt az Őrségben – idézte fel a kilencvenes éveket.

A legtöbb ide költözött családot vonzotta a lovaglás, közös kirándulásokat szerveztek, az ilyenek alkalmával mutatta meg István a többieknek, hogy ő bizony tud lóról íjazni. Sikere volt, olyannyira, hogy sorban gyárthatta az ismerősöknek az íjakat, ami közben divat lett az ősmagyar kultúra megismerése. Ezért is járt az Őrségben egy lovas magazin főszerkesztője, kérte Istvánt, hogy mutassa be egy cikkben, ő hogyan készíti az íjait. Az íráshoz fénykép kellett, a fotós pedig adott volt, hiszen a kercaszomori réten próbáló Hétrét együttes fotóit Szendi Péter készítette, ezért kérte István, hogy készítsen róla egy lóról íjazós fotót. Az eredmény egy lendületes látvány a saját készítésű íjjal Klarinét nyergében. Az elkészült fotó aztán önálló életre kelt.

A történet második képkockája is ugyanez a felvétel, de a helyszín már az USA, egy amerikai lovas magazin címlapja lett Szendi Péter fotója. Ez pedig egy telefonbeszélgetésből derült ki a Hétrét zenekar egy próbáján. Csörgött a készülék a falon a próba közben, Tóth István pedig hiába vette fel házigazdaként, nem értette, mit akar a hívó: a zenekar amerikai tagjai adtak segítséget. Döbbenet követte a félórás, angol nyelvű hívást, kiderült ugyanis, hogy Hollywoodból érkezett megkeresés. Az amerikai magazin címlapján filmes kellékesek felfigyeltek Tóth Istvánra és az íjra a kezében – olyan kellett nekik az akkor forgatott, A Skorpiókirály című filmhez, nem is kevés. Nem gondolkodott sokat, elvállalta a felkérést.

– Rettenetesen sok munka volt, az exportálás sem volt egyszerű, nagyon sok papírt kellett beszerezni – emlékezett az első filmes munkára. Utána egy-két évre a Hétrét együttes amerikai tagjai hazatértek, egyikük pedig céget alapított Tóth István íjainak forgalmazására – így látják el Hollywoodot íjakkal.

– Azt biztosan tudom, hogy van íja tőlem Brad Pittnek, George Clooney-nak, Matthew McConaughey-nek – sorolta a világsztárokat. Azt csak nemrégiben fedezte fel, hogy a tavaly készült Ready or not című filmben is szerepel kercaszomori íj: Andie Mac­Dowell színésznő kezében látható a plakáton.

– Az Attila, a hun, a Sin City, a Narnia krónikái második része – mondta a filmeket, amelyekben biztosan szerepelnek a Kercaszomoron készült eszközök. A műhelyében gépek vannak a fa megmunkálásához, meg külön asztal a bőrös munkákhoz. Egyedi minden íj, amely kikerül a műhelyből. Nyílkészítéssel is próbálkozott, de az inkább csak kitérő volt István számára pulykatollvadászattal és más kalandokkal. Az élmények helybe is jöttek bőven, például Cseh Tamás gitártartóját is mutatta – sőt használta, amikor célba lőtt az egyik saját készítésű remekművel.

Cseh Tamás az Őrségben zenélt és nála szállt meg. Hosszú és tartalmas lett az este, az éjszaka, a gitártartó ott maradt. Az USA pedig nemcsak a filmplakátokkal úti célja Tóth Istvánnak, hanem az íjkészítés szakmai kihívásai kapcsán is utazott sokat szerte az Egyesült Államokban. Említette az első találkozását igazi őslakosokkal, az indiánok mindig vonzották – olyannyira, hogy talán ez a vonzalom az első előtti képkockája a hollywoodi íjak történetének. Aztán belekezdett a sok-sok utazáson átívelő emlékek felidézésébe arról, hogy mit tudnak az újvilág őslakosai Winnetouról. De ez már egy másik történet első képkockája.