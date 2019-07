Kerek számok a kőszegi madármentők életében – 4000 fióka és 2000 elrepült madár

A Chernel-kertben működő Madárvédelmi Mentőközpont immáron 1994 óta óvja, gondozza, neveli és engedi szabadon a hozzájuk bekerülő szárnyas és kevésbé szárnyas állatokat is.

Az Őrségi Nemzeti Park Madárvédelmi mentőközpontja májusban fogadta be a 4000. madárfiókát, aki egy tévesen mentett erdei fülesbagoly volt. A kis pelyhest egy ház kertjében szedték össze testvérével együtt jóhiszeműen, de sajnos tévesen.

Az idei évben ő volt a 16. fülesbagoly fióka, akik körül többet is tévesen ragadtak ki a természetes élőhelyükről.

A fajra jellemzően a fiókák még a röpképesség elérése előtt elhagyják a fészket, a közeli ágakon, bokrokon telepednek le és továbbra is etetik őket a szüleik.

A 2000. elengedett madár egy fekete rigó volt, aki két testvérével még csupasz, magatehetetlen fiókaként került a központ gondozásába. A gondozók sikeresen felnevelték mindhármukat és 25 nap után el is tudták engedni őket. Ők valóban jogosan kerültek be a Chernel-kertbe, de fontos, hogy a fekete rigó fiókák is korai fészekelhagyók.

Arról, hogy mit kell tenni, ha madárfiókát találunk, korábban Ottó Erzsébetet kérdeztük.

Gratulálunk a Madárvédelmi Mentőközpont sikereihez!

Forrás: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság honlapja.