Keresettek a diákmunkások Vas megyében – Így pótolják a járvány miatt kiesett munkaerőt a cégek

A koronavírus miatt kiesett munkaerő pótlásának legegyszerűbb és leggyorsabb módja, ha az őket alkalmazó diák- és nyugdíjas-szövetkezetekhez fordulnak segítségért a bajba jutott cégek – vélekedik szakértőnk. Állítása szerint a diákok nincsenek megrémülve a vírustól, szívesen vállalnak munkát az ünnepet megelőző időszakban. Véleményét Ábrahám Bettina is alátámasztja. A lány egy hónapja árufeltöltő egy szombathelyi élelmiszerüzletben.

A pandémia első hullámakor nagyon leesett mind a foglalkoztatott diákok, mind a megbízások száma. Szakértőnk állítja: a nyári kiegyenlítődést most fokozott kereslet váltja fel a piacon.

Úgy látja, a vírus csupán kismértékben nehezítette meg az elhelyezkedését, számos betöltetlen hely volt, melyek közül válogathatott. Mint mondja, minden előírást betart, így nem fél attól, hogy fokozottan ki lenne téve a fertőzésnek.

– A tavaszi hullámhoz képest a visszaesés nyárra szépen elkezdett kiegyensúlyozódni: ahány meghirdetett szabad munkahelyünk volt, annyi tanulót tudtunk is alkalmazni – tájékoztatott Roz­mann Balázs, az egyik szombat­helyi iskolaszövetkezet te­rületi igazgatója. A szakértő azt is elmondta, hogy a második hullám idején sokkal több megbízás érkezik hozzájuk a partnerektől, ügyfeleiknek most nagy szükségük van a munkaerőre.

Jelenleg a diákszövetkezet által kínált szabad helyek nagy része áruházakban – barkács- és elektronikai áruház, élelmiszeripari üzlet – van. Részükről „békeidőben” is nagy kereslet mutatkozik a diákmunkások iránt az ünnepeket megelőző időszakban, azonban idén a munkaadók a vírus miatt kiesett munkaerőt is diákokkal próbálják meg pótolni.

– Mivel a kontaktnak minősülő személyek is karanténba kerülnek, ezáltal pedig dolgozni sem tudnak, hatalmas a kiesés a cégeknél, ami a munkaerőt illeti. Diákokkal és nyugdíjasokkal azonban egyszerre pótolni tudják a hiányt (rövid távon ez máshogy nem is lehetséges), hiszen ha nekünk ma szólnak, hogy kell ember, mi már holnap tudjuk küldeni valamelyik fiatalt. Ugyanígy vannak a gyáregységek is. Azt hiszem, nem is tudnék olyan partnerünket mondani, ahol ne dolgoznának jelenleg is diákok – magyarázza a területi igazgató. Úgy veszi észre, hogy a diákokra nem igazán hat a veszélyhelyzet, a második hullám alatt sincsenek a megszokottnál kevesebben a piacon – az a bázis, mely eddig is dolgozott, továbbra is jelen van. – Többségük a karácsonyra gyűjt, mi pedig ebben úgy tudjuk őket segíteni, hogy a most ledolgozott óráik után még az ünnepek előtt átutaljuk a fizetésüket – tette hozzá.

Fontos hangsúlyozni: a diá­kok foglalkoztatása szigorú szabályok szerint működik. Az irodában jelenleg online rendszeren keresztül előre tudnak maguknak időpontot foglalni a diákok, így közülük egyszerre csak egy tartózkodik a he­lyiségben. A maszkviselés is kötelező a szövetkezetnél, de ugyanígy van ez a partnercégeiknél is.

– Ezeken túl egyre többen térnek át arra, hogy a diák csak abban az esetben mehet hozzájuk dolgozni, ha rendelkezik egy negatív koronavírusteszttel. Így tehát a felvételt a szokásos eljáráson kívül most azzal kezdjük, hogy elküldjük őket teszteltetni – ezt a partnercégek állják számukra – fejtette ki a szakértő.

(Kiemelt képünkön: Ábrahám Bettina Nagy Róbert diákmunkaerő-közvetítővel egyeztet. A kérdések között a tanulóknak arra is válaszolniuk kell, találkoztak-e koronavírus-fertőzöttel)