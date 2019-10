Kertünk és otthonunk éke az őszirózsa

Javában tart az őszirózsa virágzásának időszaka, ám hiába bont szirmot kora nyáron, a neve miatt inkább az év harmadik évszakának virágjaként tartjuk számon.

Egyik legnagyobb díszítőértékű virága a kerteknek az őszirózsa: leggyakrabban fehér, lila, rózsaszín és bordó színekben tündököl. Szirmai egy vagy több sorban is elhelyezkedhetnek a virágban. Nem igényel különösebb gondozást, azonban nagy vízigényű és kedveli a napsütést.

Áruházakban, kertészetek­ben kora tavasszal szerezzük be és ültessük el magjait; üvegházban, melegágyban neveljük, amíg palántázhatóvá nem cseperedik. A magokat cserépbe kerüléskor kellő távolságra ültessük egymástól, ugyanis nagy helyigényű növény lesz belőle. Nagyjából egy-másfél héttel a földbe kerülés után megindul a csírázás, amihez körülbelül 15 fokos állandó hőmérsékletre és öntözésre van szüksége. Május közepe lesz az újabb mérföldkő az őszirózsa életében, ugyanis nagyjából erre az időre elérik azt a méretet, és megerősödnek annyira, ahogy ki lehet ültetni a szabad földbe a palántákat. Vannak, akik ebben az időszakban helyezik el a magokat a földbe, ilyenkor tápanyagban gazdag helyre szórják azokat, hogy a csírázás mielőbb meginduljon.

Nemcsak színét, magasságát tekintve is változatos növénnyel van dolgunk, ugyanis, húsz-harminc centiméteres és akár hatvan-hetven centiméteres példányok is léteznek – utóbbiakat azonban érdemes karózni. Kertünk és otthonunk éke is lehet az őszirózsa.