Kerüljük a készpénzhasználatot! – 15-étől 15 ezer forint lesz a PIN-kód nélküli kártyás fizetések összeghatára

A szakértő azt javasolja, hogy lehetőleg elektronikusan intézzük banki ügyeinket és készpénz helyett kártyával fizessünk. Aki tovább fizetné a hitelét, annak nyilatkoznia kell a bankjánál.

A március 28-ától elrendelt kijárási korlátozás ideje alatt is nyitva tartanak a bankok, de amit csak lehet, érdemes személyes találkozás nélkül bonyolítani, főleg hogy vannak bankfiókok, amelyek nyitvatartása a szokásosnál rövidebb, illetve néhány közülük be is zárt. Trencsán Erika, a money.hu vezető pénzügyi szakértője ezúttal a járvány miatt megváltozott bankolási szokásokat elemezte. Manapság a magyar bankok több mint 10 millió – céges és magánszemélyekhez köthető – számlát vezetnek. Az elmúlt években jelentősen növekedett az elektronikus úton elérhető számlák aránya, ma már tízből nyolc bankszámla ilyen.

Új banki szolgáltatás esetén szintén érdemes az interneten keresztül tájékozódni a bankok kínálatáról. A szakértő szerint nem kell aggódniuk azoknak, akiknek folyamatban van a hiteligénylésük és még nem történt meg a folyósítás, mivel ezeket a folyamatokat is kezelik a bankok. A március közepén életbe lépett adósvédelmi intézkedés, a fizetési moratórium szinte minden hitelesnek automatikusan jár, akinek viszont a jövedelmi helyzete megengedi, és úgy dönt, továbbra is fizetné a hitelét, az elektronikus úton tehet nyilatkozatot erről a legtöbb banknál.

A járvány idején érdemes kerülni a készpénzhasználatot és bankkártyával fizetni mindent, amit csak lehet. Mindezt megkönnyíti, hogy a járvány megfékezését célzó intézkedések egyikének köszönhetően ötezerről 15 ezer forintra emelkedik a PIN-kód nélkül is engedélyezett, érintéses fizetési kártyás vásárlások összeghatára április 15-étől, sőt több helyen már most sem kérik a kódot. Ezzel a döntéssel a vásárlásoknak 90 százaléka vonható be a fizikai érintés nélküli fizetésbe.