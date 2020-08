Késett, de már három hete elkezdődött a dinnyeszezon

Néhány hetet csúszott a szezon, de már július első felében feltűnt a mézédes, jó minőségű magyar görögdinnye a zöldségeseknél, piacokon. Szeptember közepéig élvezhetjük a zöld vagy csíkos héjú, gömbölyű, piros belű szomjoltót.

Olasz, Görögországból való és spanyol görögdinnyéből már április–májusban csemegézhetett, aki mélyebben a pénztárcájába nyúlt. Július első hetében végre megjelent a hazai görög is. Az első nagyobb szállítmány egy hétig nem tudott árban versenyezni a külföldi gyümölccsel, aztán behozta a hátrányt. A magyar ember úgyis elsősorban a magyart keresi, mondja Gráczer Géza, aki hosszú évek óta segédkezik az egyik városszéli zöldségesnél. Nyaranta dinnyéből adják el a legtöbbet: a jobb napokon három-, sőt négykalodányit is, ami ránézésre nem kis mennyiség, tudva, hogy 5-600 kilónyi gyümölcs fér egy kalodába.

– Erősek a hétköznapok, de hétvégén talán még jobban fogy a dinnye. Sokan a város másik végéből is hozzánk jönnek. Tegnap érkezett az újabb kamion az utánpótlással Medgyesegyházáról, Békés megyéből. 15-16 tonnát hoznak egy hétre, annyi nagyjából elfogy. Az ára mostanra ötven forinttal csökkent: kilóját 299 forintért áruljuk – sorolja a kereskedő. Azt mondja, sokan keresik már a magszegény változatot. Ezt szokás mag nélkülinek is nevezni, valójában apró, fejletlen magkezdemények ebben is vannak, amiket el lehet fogyasztani. Jó hír, hogy azt sem kell nélkülöznünk, később érik, de már kapható. A kiskereskedelmi láncok többször akcióznak – 140 és 250 forint közötti csökkentett árral is találkoztunk –, természetesen ott is kifoghatunk friss, jó minőségű árut, de náluk csak egész dinnyét választhatunk. A zöldségesnél – ha meg nem is kóstolhatjuk a gyümölcsöt – legalább láthatjuk a belsejét. Így kevésbé lutri, hogy mit veszünk.

Gráczer Gézánál többször nekifutunk a „hogyan válasszunk jó görögdinnyét” kérdésnek. Előhozakodunk a kopogtatós módszerrel, a dinnye nagyságával – vajon a kisebb édesebb, mint a nagyobb? –, héjának fényességével és küllemével, a „hasán” található sárga folt vizsgálatával. Ő azonban mindegyikre legyint. Szemre választ, érzésre és tapintásra: nem kopogtat, hanem a tenyerével simítja a héjat, és tévedhetetlenül választ tökéletesen édes, lédús példányt, utána kérésre egy kevésbé érettet. Nála van a bölcsek köve, de nem tud konkrétumot mondani, mire figyeljünk a választáskor. Abban egyezünk meg, hogy a már felvágott darabok közül a legcélszerűbb választani. Onnantól ízlés kérdése a dolog: van, aki a kevésbé érett, halványabb gyümölcsre szavaz, mások a piros belű érettet kedvelik, s olyanok is, akik a túlérettet. Megnyugtat: amit nem tudnak eladni, az sem veszik kárba: megy az állatoknak, a lovaknak. Abban semmiképpen ne bízzunk – és ezt már mi tesszük hozzá –, hogy otthon még tovább érlelhetjük a dinnyénket: a száráról való leszedés után ugyanis már nem érik tovább. És nem csak görögdinnyét mutat a vevőknek: sárgadinnyéből is van náluk három fajta: a zöldes, vastagabb héjú a spanyol, annak sárga a belseje és nagyon édes. A mézdinnye kívülről sárga, a belseje zöldes, ezenkívül van fehér belű – a legtöbben ezek közül is a magyart viszik, nem­hiába, ez is finom és fontos nyári vitaminforrásunk. Apró praktika: ha kissé megnyomjuk a virág felőli részt, megszagoljuk, és jó illatát érezzük, akkor bátran elvihetjük. A sárgadinnye kilója 799 forint – stabilan tartja az árát. És hogy lesz-e olcsóbb a dinnye? Gráczer Géza szerint kellene, de kevés a valószínűsége a nagy árzuhanásnak, hiszen fontos, hogy a dinnyetermesztés kifizetődő legyen a gazdáknak is.

A szupermarketeken, zöld­ségeseken kívül a dinnyeszezonban feltűnnek azok az árusok is, akiknél óriás napernyő alatt áll halmokban a görögdinnye. A Körmendi úti pavilonnál kétpercenként megállnak érdeklődni az autósok, motorosok: mennyi a gyümölcs kilója. A cecei dinnye náluk is 300 forint. Az átlagos méret ránézésre 5 és 8 kiló közötti, de Paukovitsné Pálfi Anett mérlegére került már 15 kilo­gramm feletti darab – az részletekben fogyott el. Jellemzően az ennél kisebb méretű kerek vagy ovális gyümölcsből – ami termesztéstechnikailag egyébként zöldség – három-négy kilót visznek az emberek, egy átlagos napon több mint 300 kiló fogy. A dietetikusok egyetértenek: a görögdinnye egészséges, tele van vitaminokkal, ásványi anyagokkal, vízhajtó és vesetisztító, igaz, jelentős mennyiségű cukrot is tartalmaz – ettől függetlenül, ha tehetjük, falatozzunk mindennap.