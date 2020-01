Később kezdődik a síszezon – Adunk pár tanácsot, és mutatjuk a szabályokat

A felszerelés ellenőrzése szezonkezdetkor a gyakorlott síelőknek is fontos. A kevésbé felkapott, eldugottabb síterepeken megúszható a sorban állás.

Évek óta érzékelhető, hogy eltolódik a síszezon, később kezdődik, de később is fejeződik be, ez a klímaváltozás hatása. Így van ez most is, a hozzánk közel eső pályákon, a Keleti-Alpokban jóformán még most, januárban is alig van hó, szó szerint hóínség van, viszont várhatóan még márciusban is lesz lehetőség a síelésre, amire korábban nem volt példa. Saját tapasztalatunk, hogy karácsony előtt pár nappal a Koralpe síközpont gyakorlatilag teljesen kihalt volt, a hegyen egyáltalán nem volt hó, a pályán is csak a hóágyúknak köszönhetően. A Szombathelyi Szabadidősport Szövetség síszakágának vezetőjével, Vécsey Zsolttal beszélgettünk a síelésről, a kikapcsolódást megkeserítő rossz helyszínválasztásról és a szezonkezdéssel kapcsolatos ­leggyakoribb hibákról, amit kezdők és profik egyaránt gyakran elkövetnek.

Népszerű helyek a vasiak körében

A vasiak körében a legnépszerűbb helyek továbbra is Mönichkirchen, Semmering/Stuhleck, csakhogy ezeken a felkapott helyeken hétvégén vagy amikor iskolai szünet van, jóformán a sorban állásért fizetünk, így sokkal jobban járunk, ha kicsit távolabbi, nehezebben megközelíthető, eldugottabb helyekre megyünk, mint Hauereck, Wenigzell, vagy Strallegg. Sokat nyerhetünk azzal is, ha az étkezés idejét nem délre, hanem kicsit későbbre, mondjuk fél kettőre lőjük be, ebédidőben ugyanis szinte kiürülnek a pályák – mivel az osztrák vendégek ilyenkor ebédelnek –, érdemes tehát kihasználni, hogy van hely, ráadásul fél kettő körül már könnyen találunk helyet mi is a helyi éttermekben. Az említett síelési lehetőségek mind másfél órányi távolságban vannak Szombathelytől, ide az ember egynapos síelésre megy, a pályák sem hosszúak, jellemzően egy kilométeresek, kezdőknek vagy azoknak, akiknek nincsen sok idejük, ideális választás.

Kicsit messzebb vannak – de még mindig kétszáz kilométer körül –, és már komolyabb pályákat találhatunk, a már említett Koralpén és Murau-Kreischbergen, utóbbi esetében a németnyelvtudásra sem lesz szükségünk, gyakorlatilag a kiszolgáló személyzet teljes egészében magyar. Vannak aztán az egészen komoly, többórányi autóútra található síközpontok, közülük is kiemelkedik a kontinens egyik leghóbiztosabb régiója, Salzburg tartomány ékessége: Obertauern, ahol 1965-ben a Beatles a Help című film egyes jeleneteit is forgatta. Azok, akik évek óta rendszeresen síelnek, éppen ilyen helyeket keresnek – mondja Vécsey Zsolt, hiszen a völgyben fekvő települést gyakorlatilag körbe lehet síelni a környező hegyeken található pályarendszereken. Vannak, akik Franciaországba járnak, ahol több tíz kilométeres pályarendszerek is találhatók. Az árak viszonylag barátiak, és ha önellátásra rendezkedünk be, egészen olcsón megúszhatjuk.

Szabályok

Síelni viszonylag gyorsan meg lehet tanulni, akinek van hozzá érzéke, annak három nap elég ahhoz, hogy önálló döntést meghozni képes, autonóm síelő legyen, aki biztonsággal fel tudja mérni, hogy milyen pályákat vállalhat be, de azért nem árt észben tartani, hogy a síelés rejt veszélyeket is, éppen ezért szezonkezdetkor a gyakorlott síelőknek sem árt néhány szabályt betartaniuk.

Az első a felszerelés karbantartása. A lécek waxolása mellett fontos, hogy a kötést is az aktuális állapotokhoz igazítsuk, azt ugyanis mindig a súlyhoz és a sítudáshoz állítják be, ezért egy fogyás vagy hízás simán okozhatja a kötések túl hamar vagy túl későn történő kioldását, ami balesetveszélyes.

A másik fontos kritériumra már a pályán kell figyelni: az első napon hagyjuk, hogy izmaink bemelegedjenek, ne akarjuk egyből a határainkat feszegetni. Magyarországon a sisak nem kötelező, Ausztriában viszont 15 év alatt nem engednek senkit a pályára anélkül. Mindentől függetlenül, tekintsünk úgy a sisakra, mint kötelező tartozékra – hangsúlyozza a szakértő. Az igazán kezdők számára jó hír, hogy várhatóan február közepén több síelős programra is sor kerülhet a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség szervezésében.