Készül a Jeli Varázskert új attrakciója – Májusban átadják

Négy hónapja kezdte a munkát a kivitelező, lassan elkészül a helyszínen a Jeli Arborétum lombkoronasétányának szerkezete. A Szombathelyi Erdészeti Zrt. látványban és anyagi tekintetben is legnagyobb beruházása különleges: tíz méter magasságból, a lombok közül ismerhetik meg a látogatók a Sziklás-hegységben honos fenyőritkaságokat. A közönség várhatóan május elején veheti birtokba az új attrakciót.

Az arborétum vezetője, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. Vasvári Erdészeti Igazgatóságának közjóléti műszaki vezetője, Ruborits Tamás kalauzolt.

– Látható lesz az óriások erdejének növényvilága, a lombjukban tett séta közben a Sziklás-hegységre jellemző mamutfenyők, óriástuják, oregoni hemlokfenyők és Jeffrey-fenyők, nem utolsósorban a Hegyhátra jellemző kőzetfajták. Táblákon, rajzokon mutatjuk majd be a Vasi- Hegyhát domborzatát, kőzetmintáit, és ha már tíz méter magasan, a lombkoronában vagyunk, az ott élő őshonos madárfajokat is. Új applikációs rendszerrel is készülünk: okostelefon segítségével a madárhangokat is meg lehet majd hallgatni, távcsővel pedig a madarakat is megfigyelni.

A Jeli Varázskertben táj­övezeteket alakítottak ki: tíz erdőrészletet a világ tíz különböző részéről európai, ázsiai és amerikai erdőfoltokkal. A lombkoronasétány az óriá­sok erdejében épül, ahol a Sziklás-hegységre jellemző mamutfenyőerdő található. A Sziklás-hegység erdőimitációját 1962-ben ültették el az erdészek, az elmúlt évtizedekben a fák megnőttek, lombjuk magasra került, a sétánnyal „mennek utánuk”, csaknem tíz méter magasba. Másfél kilométerre a bejárattól, a kilátótól alig kétszáz méterre kezdődik majd az akadálymentesített híd – nem titkolt céljuk volt, hogy a kert hátsó részében is attrakcióegyüttest tudjanak kínálni a vendégeknek.

A megyében hasonló még nem épült, hozzánk legközelebb Pannonhalmán van már lombkoronasétány az apátság mellett – az inkább a tájat mutatja be, a Jeliben készülő az erdőre, a növényekre koncentrál majd. Hídelemek és lépcsők alkotják a 130 méter hosszú, másfél méter széles sétányt. A legmagasabb pontján tíz méterre emelkedik a föld színe fölé, ott egy elágazásnál lesz lehetőség a madárvilágot megfigyelni, és élményelemként oda terveztek zárt csúszdát az acélszerkezetre. A tájba si­muló horganyzott acélból készülő építmény vörösesbarnás, a fakéreghez hasonló színt kap majd.

Az építkezésen már látszik a völgyhíd fogadó és záró betoneleme – mivel síkban halad, kerekesszékkel, babakocsit tolva is végigjárható majd. A tervek szerint május elején a nagyközönség is birtokba veheti a több mint 80 millió forintból épülő sétányt.