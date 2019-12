Készül az új alapellátó Szombathelyen

A jövőben a kórházzal szemben, egy helyen lesz elérhető a fogászati ügyelet, a vérvételi lehetőség és a háziorvosi rendelők is. A projekt nyitórendezvényét csütörtökön tartották a városházán.

Az európai uniós finanszírozású projekt bemutatóján dr. László Győző alpolgármester köszöntötte a résztvevőket. Elmondta: a beruházás közelebb viszi a várost ahhoz, hogy egy színvonalas és korszerű egészségügyi szolgáltatás álljon a lakosság rendelkezésére.

Gáspár Péter építésztervező ezután ismertette a fejlesztés műszaki tartalmát. Elmondta, a cél az volt, hogy koncentrálják a város jelenleg több pontján üzemelő egészségügyi alapellátás szolgáltatásait. Egy helyszínen összpontosul a város jelentős területének egészségügyi és fogászati, valamint fogászati ügyeleti ellátása. A Március 15. téri rendelőintézetben (SZTK) lévő 4 háziorvosi, 6 felnőttfogorvosi és 4 gyermekfogorvosi rendelő, valamint a Wesselényi utcai fogászati ügyelet költözik majd ide. Emellett a terület a későbbiekben lehetőség ad a bővítésre is.

Az új központ terveinek elkészítésénél fontos szempont volt a funkcionalitásnak megfelelő kialakítás. Az ügyelet és a vérvételi hely például a rendelőktől függetlenül, külön tud majd működni, egy pluszhelyiség is rendelkezésre áll majd, ahol prevenciós és ­gyógytorna-foglalkozásokat tarthatnak, a recepciós tér pedig teljes egészében el tudja látni a betegirányítást. A teljes épület akadálymentes, energiatakarékos, klimatizált. A fűtést hőszivattyú biztosítja. Az épülethez az elírásoknak megfelelő számú parkoló is tartozik majd, de szükség esetén ezt is könnyen tovább lehet bővíteni.

A beruházással együtt megvalósul az egy orvos/egy rendelő elve – mondta a bemutatón Török Ilona háziorvos. Szombathelyen az országos adatokkal ellentétben nincs betöltetlen háziorvosi praxis, ugyanakkor felidézte azt is, körülbelül 40 éve nem épült új fogászati rendelő. Kiemelte, hogy az új épületben körülbelül hétezer ember ellátását végzik majd. Az ide költöző rendelőkben az orvosok átlagéletkora az országos átlag alatt van. A beruházásra több mint 680 millió forint támogatást kapott a város, de az önkormányzat saját forrásaiból is segíti a projektet.