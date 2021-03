Készülnek a szezonra a szállásadók: panorámaszauna, mobil kemence, szabadtéri sakk is szerepel a fejlesztések között

Tavaly a kényszerű márciusi bezárás ellenére az Őrségben kiugróan erős évet zártak a vendéglátással foglalkozók. November óta viszont ismét nem fogadhatnak vendégeket. Sokan felújításra, kisebb-nagyobb fejlesztésekre használták ki a holt szezon kényszerű időszakát.

Molnár Márk és családja Szalafőn működteti vendégházát. Hét szobát adnak ki. Fontos számukra, hogy nemcsak szállást nyújtanak, hanem a reggeli is része a szolgáltatásnak. Ehhez saját alapanyagokat, illetve a helyi termelők termékeit használják. A vendéglátásban részt vesznek a nagyszülők is, sőt a másfél éves kisfiuknak is megvan már a dolga. A Covid-helyzet miatti holt szezont fejlesztésekre használták. Pályázati támogatásból három fürdőszobát újítottak fel. Építettek egy teraszt, egy mobil szaunát és egy tetőtéri panoráma­szaunát, ahonnan a kilátás egy szürkemarha-legelőre néz, de a naplementét is meg lehet innen csodálni.

Csernák Ildikó Szalafőn, a Csörgőszeren működteti a vendégházát. Három apartmanban tíz személyt tud fogadni. Pályázati támogatásból burkolatot cseréltek, és kifestettek a fürdőszobákban, konyhákban. Továbbá kerti bútorokat vásároltak, gyümölcsfákat ültettek, és készült egy féltető is. Ildikó őstermelőként egy kis gazdaságot is üzemeltet. A reggelihez a kertben megterem a zöldség, a gyümölcs, a tyúkok adják a tojást.

Ottjártunkkor Lugosi Arnoldéknál is serény munka folyt. Éppen cserepezték a tetőt az egyik vendégházon. A palatetőt váltották le igényesebb és szebb cserépre. A festésen kívül megújulnak az udvar járdái, és mobil kemencével, kerti bútorokkal is bővül az eszközpark. Az ő családja volt az első, amely vendégházat nyitott. Mint Arnold elmondta, a vendégházuk fő vonzereje abban van, hogy hatalmas terület tartozik hozzá. Igazi család- és kutyabarát helyet alakítottak ki. Van itt minden, ami egy gyereknek kell, és nagy tóka is, ahol még horgászni is lehet. A vendégeik kapnak biciklit is, ha két keréken szeretnék felfedezni a környéket. A szomszédban két másik szálláshely is működik, amelyekkel együttműködnek, így nagyobb társaságokat is tudnak fogadni. Lugosi Arnold szerint az Őrség ereje abban van, hogy itt a szállás­adók együttműködnek, ajánlják egy­mást, összefognak.

Szalafő egyik emblematikus épülete a Szala völgyében álló egykori hatalmas gatterből kialakított fogadó, ami a környék legnagyobb befogadóképességű szálláshelye. Az új tulajdonos, Simon László szerint ez az épület egy alkotás, többet érdemel, ezért saját erőből teljes felújításba kezdtek. A sokágyas szobákból kisebb és komfortosabb szobákat alakítanak ki saját fürdőszobával, tetőtéri ablakokkal. Építettek egy galériát, kicserélték a gerendázatot a nagy terem alatt. Így most már jöhetnek a tánctáborok is, és az alagsorban sem kell a dúcgerendákat kerülgetni. Korszerű, napelemes rendszert építettek, a melegvíz- és az energiaellátás is erre épül. Az udvaron lesz egy nagy kültéri sakk, őszre pedig egy süllyesztett fürdőmedence és szauna is.

