Két asszony osztja meg Kápolnát

Feloszlatta magát a település önkormányzata, ezzel a polgármesternek is mennie kell. Szeptember 27-ére tűzték ki az időközi választásokat. A falu két részre szakadt.

Az októberi önkormányzati választásokon Csekéné Hóbor Kornélia egyetlen szavazattal nyert a korábbi faluvezető ellen. A képviselők maradtak, így az új polgármesternek „ellenzéki” környezetben kell helytállnia. Amit az egymásnak ellentmondó nyilatkozatokból sikerült kibogozni, az annyi, hogy a régi faluvezető több befejezetlen pályázati beruházást hagyott utódára, valamint az, hogy az új polgármester – mivel elődje erre nem volt hajlandó – csatlakozott a falu nevében egy sport témájú, ingyenes programsorozathoz, talán ezzel vívta ki a választók rokonszenvét.

Bosszúhadjárat folyik Csekéné ellen – véli egy neve elhallgatását kérő falubeli. Szerinte az előző polgármester adósságba vitte a falut, ő pedig szeretné ezt a pénzt visszaszerezni. Egy másik asszony azt állítja, hogy az új választásnak meg kell lennie, mert az új polgármester asszonnyal nem tudnak együtt dolgozni a képviselők, nem közöl velük semmit. Úgy látja, Csekéné szabdosta szét a falut.

– Azelőtt mindenki jóban volt egymással, most félek kimenni az utcára, ki köpköd le, meg ki köszön. Ők a férjével elnyertek egy sportpályázatot és ehhez neki polgármesternek kellett lenni, hogy végigvigye. Sportbulikat rendeztek, jól jött mindenkinek az ingyensör. Nem tett semmit a faluért, nem felkészült, az elődjének a kisujjában van Kápolna – mondta.

A központban lakó Péter Alfréd szerint Csekéné igen jó polgármester, de akik a régi faluvezetőt támogatják, zaklató üzenetekkel támadják. Pedig ő összekapta a népet, rendezvényeket csinált, míg elődje egy falugyűlést se hívott össze, és sok milliós adósságot csinált, a falu megkérdezése nélkül. Miért kell egy alig kilencven lakosú faluban főállásúként 300 ezer forintot hazavinni, az alpolgármesterének pedig több fizetést adni, mint egy vasi város alpolgármesterének?

Dr. Balás Endre, a Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője is érzékeli az ellentéteket. Szerinte alapvető probléma, hogy a falu eladósodásnak érzékeli, hogy az előző ciklusban elnyert utófinanszírozott pályázatokhoz az önkormányzatnak átmenetileg hitelt kellett felvennie. Nem tud azonosulni Csekéné hozzáállásával, aki már bejelentést is tett az Állami Számvevőszékhez. Megkerestük Csekéné Hóbor Kornéliát is, ám ő nem kívánt nyilatkozni.

Egy biztos: forrnak az indulatok a 88 lelkes faluban. Vajon szeptember 27-e megoldást hoz a viszályra?