Két hét alatt 25 madármegfigyelés Vas megyéből

Júliusban is aktívak a madármegfigyelők: szerte Vas megyéből jelentettek különleges észleléseket, látható a magyar terepmadarászok internetes oldalán.

Két hét alatt 25 megfigyelést tettek Vas megyéből madár­meg­figyelők – látható a terepmadarászok internetes oldalán. A megyeszékhely sem maradt ki a megfigyelések sorából: onnan egyszerre 16 fehér gólya került a listára, a madárhadat még július 19-én jelentették Szombathelyről. Majdnem ilyen népes a kőszegi karmazsinpirók-kolónia: egyszerre hatot láttak július 20-án.

Fecskék is mutatkoztak Kőszegen, négy partifecskét láttak még július 20-án, és ugyanekkor, ugyanitt billegetőcankó is madarászszem elé került. Vörös kánya Sárváron került madármegfigyelők szeme elé, nem is egyszer, a napokban és a hónap közepén is többször láttak a fürdőváros környékén. Püspökmolnáriból kis kárókatonát jelentettek, mindjárt kettőt és Temminck-partfutó egy egyedét is látták a napokban. A szalonkafélék családjába tartozó nagy goda is láttatta magát Vasban: egy egyedet jegyeztek fel, azt Rábapatyon. Dozmatról bíbic, Ölbőről hamvas rétihéja került a terepmadarászok feljegyzései közé.