Két holttestet is találtak Szombathelyen, otthon szült egy vasi anyuka – Ez történt márciusban

Összegyűjtöttük március legolvasottabb cikkeit, mutatjuk, hogy mely történések érdekelték leginkább a vasiakat:

Múltidéző sorozatunknak a célja, hogy egy kicsit segítsünk feleleveníteni 2019-es évet, ezért összegyűjtöttük a legolvasottabb eseményeket, amik egy adott hónapban történtek. Január, és február után, most márciussal folytatjuk az éves összegzésünk. Az év harmadik hónapjában is történtek elrettentő dolgok Vas megyében, amire értelemszerűen kíváncsiak is voltak olvasóink. De ahogy az előző hónapokban, úgy márciusban sem csak a rémhírek érdekelték az embereket.

Helyi kék hírek:

A hónap elején bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy egy női holttestet találtak Szombathelyen a 11-es Huszár úton lévő egyik panzióban. A mentőket is értesítették, de már sajnos nem lehetett rajra segíteni. Azt megtudtuk, hogy a nő a panzió vendége volt.

Tíz nap telt el a panziós eset óta, amikor egy újabb holttestet fedeztek fel a vasi megyeszékhelyen. Ezúttal a Gyöngyös patak partja volt a helyszín. Az elhunyt férfi minden bizonnyal hajléktalan volt.

Helyi életstílus:

A két tragédia után kicsit pozitívabb vizekre irányítottuk felfedezőhajónkat. Nagy népszerűségnek örvendett olvasóink körében cikkünk, melyben egy kissomlyói anyukát mutattunk be, aki otthon szülte meg kisfiát. A fiatal vasi pár előtte egyeztetett kórházzal, gyermekorvossal, védőnővel, és tanfolyamra is jártak. Amikor Lonci érkezni látszott, két bábát hívtak segítségül. Kovács Dorottya elmesélte, hogy miért választotta az otthonszülést, hogyan élte meg a kockázatvállalást, és milyen élmény volt. Máté mindenben támogatta, amiben tudta feleségét, az ő szemszögéből is megismerhettük a történetet.

Helyi sztárvilág:

Egy újabb örömteli hírről számolhattunk be március hónap közepén. Megszületett Aryee Claudia Dedei, vagyis Tücsi, és válogatott jégkorongozó párja, Sofron István kislánya, aki a Nara keresztnevet kapta. A népszerű szombathelyi származású modell-műsorvezető hivatalos youtube csatornáján is megosztott egy videót, melyben elmesélte, hogy milyen újszülött kislányával az élet.

