Két-két ablakot világítanak ki Csepregen

„Elkapkodták” az ablakokat a városi adventi kalendárium díszítési programban, amelyet Barasics Edina kezdeményezett: két kör is betelt, így nem is egy, hanem két ablakban gyúl világosság a huszonnégy nap során.

Először egy zárt civil csoportban hirdették meg a Facebookon, aztán kitették a város oldalára, hamar elkeltek a számok, amelyeket ki-ki maga választhatott ki, köréjük szép díszleteket is kreálnak a városlakók – tudtuk meg Barasics Edinától, aki az önkormányzatnál a civil kapcsolatokért felelős. – Mindenki várja a napját, a kivilágított, feldíszített ablakokról fotókat készítenek és küldenek, azokat is kiteszszük a város oldalára. A fotókból végül slide- show-t készítek. Az egyes a polgármesteri hivatal, a többi szám szerteszét van a városban, de a főútvonalon is láthatunk néhányat.

Kiemelt képünkön: Horváthné Pados Teréz ablaka az Ady Endre utcában