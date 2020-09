Két osztály karanténba került a szombathelyi Bolyai iskolából

Otthon kell maradni annak a tizenhárom tanárnak is, akik velük kapcsolatba kerültek.

Csak az egyikben volt fertőzött, de mivel sokat voltak együtt pénteken sportfoglalkozásokon, a kormányhivatal ma úgy döntött, hogy az 5.b és az 5.c osztály is vonuljon karanténba. Otthon kell maradni annak a tizenhárom tanárnak is, akik velük kapcsolatba kerültek. Papp Tibor, a Bolyai iskola igazgatója elmondta, hogy a két osztályt tudják online tanítani, de a karanténba került oktatók más osztályokat is tanítanak, akik viszont járnak iskolába. Az érdemi helyettesítésüket ilyen létszámhiány mellett nem lehet megoldani, de felügyeletet biztosítanak.