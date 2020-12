Két pályázatból épült, újult a települések közti bicikliút Bükön

Két sikeres pályázat, összesen mintegy 483 millió forint volt a pénteken avatott büki kerékpár­út-építés és -felújítás háttere. Szűk körben avatták az elkészült fejlesztést a gyógyfürdőnél.

Fák, virágok, impozáns lámpaoszlopok szegélyezik a büki gyógyfürdő nyári bejáratához futó új kerékpárutat, az út pedig egy pihenőhelyben végződik. Ezzel a szakasszal együtt csaknem két kilométeren újult és épült kerékpárút Bükön, minden településrészt érintett a fejlesztés két nyertes pályázat nyomán, összesen 483 millió forintból – mondta el dr. Németh Sándor, Bük polgármestere.

Illeszkedik a fürdő fejlesztési folyamatába a most avatott létesítmény – ezt emelte ki Boros László Attila, a Büki Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatója.

A megyei kerékpárút-hálózatba, ezenkívül nemzetközi gyógyfürdőhálózatba is illik a kerékpárút – mutatta be dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke.

A most zárt építkezéssel együtt mintegy 1 milliárd forintnyi beruházás valósult meg idén Bükön – számolt Ágh Péter országgyűlési képviselő, sorolta a Magyar falu programban megvalósított orvosi eszközbeszerzést és óvodaudvar-felújítást. – Ez a kerékpár­út, úgy gondolom, hasznos kiegészítő eleme lesz Észak-Vas megye turisztikai adottságainak. Ez a beruházás jó élményt kínál az ide látogatóknak és jó az itt élőknek is – mondta még Ágh Péter az avatón.

Partner volt Zsira település is a kerékpárútprojektben, ott 5 millió forintból épült kerékpáros-pihenő, a teljes beruházás pedig a kerékpáros túraútvonalak kijelölésével és táblarendszer telepítésével lesz majd teljes.

Kiemelt képünkön: Az ünnepi átadás örömteli pillanata