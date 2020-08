Két ponty és egy tokhal a döntőben: önök is játsszanak velünk és nyerjenek!

Két ponty és egy tokhal képe és története jutott a júliusi fordulóban a döntőbe. Ketten ráadásul csak idén nyáron kezdték el a pecázást.

A hónap fogása játékunk első fordulóját egyértelműen a fiatalok uralták.

A Kajdi-Simon Nóra által beküldött, Márk tokhalfogásáról készült kép nyerte el leginkább olvasóink tetszését, így a hónap fogása játékunk júliusi fordulóját 716 szavazattal ők nyerték.

A nyolcéves Fenyvesi Olivérnek 677 szavazattal a második helyet sikerült megszereznie. Ő az egyházashollósi horgásztóhoz ment horgászni szüleivel és két testvérével egy júliusi délután.

A horgászat jó mókának ígérkezett, de egy ott csatangoló pónilóra egy idő után már mérgesek voltak, mivel lopott abból a kukoricából, amelyet csalinak használtak. Egyszer csak aztán látták, hogy kapás van, Olivérnek még éppen sikerült a bot végét elkapnia, mert már vitte is a hal a botot a tóba. Félórás fárasztás következett, miközben két kisebb testvére végig azon vitázott, ki merítse meg a halat.

Csakhogy kiderült, sokkal nagyobb hal akadt horogra, mint azt elsőre gondolták, így végül a tízkilós ponty kiemelését édesapjukra bízták. Olivérnek az volt élete legboldogabb pillanata, amikor lefényképezték a gyönyörű ponttyal, amelyet aztán persze visszaengedtek a tóba, hadd fogja ki más is.

Olivér nem rutinos horgász, ugyan már tavaly is volt horgászbot a kezében, igazából idén nyáron kezdett csak vele komolyabban foglalkozni, és úgy tűnik, elég jól megy neki, hiszen a tavalyi négykilós rekordját egy év alatt ezzel a hallal meg is

duplázta.

A 14 éves Benkő Ádám 192 szavazatot kapott. Ő egy júliusi hétvégén a Farkincás-tónál horgászott, és fogott már vagy tucatnyi öt-hét kilós halat, amikor egyszer csak egy hatalmas, több mint 16 kilós tükörpontyot akasztott meg. A vízből a halat 15-20 perces fárasztás után sikerült csak kivenni, hogy aztán egy gyors fotó után vissza is engedjék. Ádám horgászni – akárcsak Olivér – idén nyáron kezdett el. Korábban a tekvandó volt a nagy szerelem, most már a pecázás – tudtuk meg. Ádámnak a 16 kilós hal természetesen egyéni

rekord is.

Ha szívesen olvasná lapunk hasábjain saját történetét és gyönyörködne kifogott halában nálunk is, olvassa el keretes írásunkat, és nevezzen ön is a játékba!