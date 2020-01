Két szavazattal győzött az új polgármester Döröskén

Időközi polgármester-választást tartottak vasárnap a településen, ahol tavaly ősszel szavazategyenlőség alakult ki a két független polgármesterjelölt között, ezért meg kellett ismételni a voksolást.

A polgármesteri posztért most is ugyanaz a két független jelölt indult: Dománé Tóth Erika, aki 2014 óta vezette a falut, valamint kihívója, Horváthné Varga Marietta Margit. Vasárnap a névjegyzékben szereplő 102 választópolgár 6 és 19 óra között a kultúrházban, az 1. szavazókörben adhatta le voksát. Dr. Horváth Mihály jegyző lapzártánk előtt arról tájékoztatott: a választójoggal rendelkezők közül 96-an járultak az urnához. A posztért induló két független jelölt közül Horváthné Varga Marietta Margit 47, míg Dománé Tóth Erika 49 érvényes szavazatot kapott a szavazatok 100 százalékának összesítése után. Az eredmény nem jogerős.

Vasárnap délelőtt a helyszínen jártunk. Elmentek szavazni, mert új irányt akarnak, azt, hogy más szelek fújjanak, hallottuk a falubeliek egy részétől. Mások szerint minden jól megy, amit lehetett, azt intézett a korábbi vezető. Kiderült még, hogy az utóbbi hónapok történései nagyon megosztották a falut. Horváthné Varga Marietta Margit „a változásért és változtatásért indult”. Azt mondja, akik bizalmat szavaztak neki, ugyanígy gondolkodnak. Problémaként említette a buszmegálló-váróterem helyzetét, a temetői hiányosságokat, a felújításra váró régi iskolaépületet.

Dománé Tóth Erika a közigazgatásban dolgozott több évtizedig, kedve, ereje és egészsége is van, hogy továbbra is intézze a település ügyeit, mondta. Tudja, hogy van mit tenni, vannak tervei, de ezekhez pénz kell, és a kis költségvetésű faluban az is hangsúlyos, hogy tudnak-e sikerrel pályázni. Szívügyeként a közösségi tér felújítását említette. Korábban mindketten úgy nyilatkoztak, főállásban szeretnék betölteni a polgármesteri posztot, erre most Dománé Tóth Erikának lesz lehetősége. A képviselő-választás érvényes volt tavaly ősszel, vasárnap csak polgármestert választott a falu.

Arról, hogy miért kellett Döröskén polgármestert választani ITT és ITT olvashat részleteket.