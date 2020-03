Két tucat lopás és rongálás – Letartóztatásban a szombathelyi hajléktalan

Lopás, rongálás, jármű önkényes elvétele miatt is indult büntetőeljárás a 19 éves szombathelyi hajléktalan ellen, akinek letartóztatásáról döntött a Szombathelyi Járásbíróság nyomozási bírója – tájékoztatott dr. Tóth András Imre, a Szombathelyi Járásbíróság elnökhelyettese.

Tavaly nyár óta „bűnözött üzletszerűen” a fiatalember. A közlemény úgy fogalmaz: „a gyanúsított megélhetését hosszabb ideje bűncselekményekből biztosítja”.

Lopott például a vasútállomásról és az onkológiáról: felfeszítette a kávéautomatákat, azok pénzkazettáival távozott. Többször gépkocsikból elemlámpát, bankkártyát, hátizsákokat emelt el, de volt, hogy üzletek kasszájában hagyott váltópénzt vitt el. Korábban is voltak hasonló ügyei, amiatt büntetést is kiszabtak rá és folyamatban is vannak ellene eljárások – ezek egyike sem tartotta vissza a bűnismétlésről.

A letartóztatásáról szóló végzést az ügyész tudomásul vette, a gyanúsított és a védő fellebbezést jelentett be, ők enyhébb kényszerintézkedést szeretnének.