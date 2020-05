Kétszázmillióból újul meg a csepregi ovi

Kétszázmillió forintos támogatást nyert a város a Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI felújítására. A kivitelezés még ebben az évben elkezdődik. Korszerűsítik a csoportszobákat, vizesblokkokat, akadálymentesítik a bejáratot és folytatódik a játszóudvar rendbetétele.

– A Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI nevelési, gondozási tevékenységének tárgyi feltételeiben nagy hiányosságok vannak, az eszközök fejlesztése szükséges. Az intézmény teljes belső állapota, a zuhanyzó hiánya, a mosdók, a beltéri nyílászárók, a burkolatok, a kerítés és a tornaszoba állapota egy olyan problémamátrixot rajzolnak fel, amelyek megoldása jócskán meghaladja az intézmény lehetőségeit – tudtuk meg Horváth Zoltán polgármestertől, aki azt is hozzátette, hogy a TOP-os pályázatot az előző ciklusban készítették elő és adták be, de most jött meg a szerződés az elnyert kétszázmillió forintra a Pénzügyminisztériumtól.

– Folyamatosan egyeztettem erről a megyével és az országgyűlési képviselővel, hogy a pályázat „beérjen” – emelte ki a polgármester, köszönetet mondva azért az együttműködő partnereknek, amiért ebben a ciklusban is jelentős összegű támogatások érkeznek a városba.

Ágh Péter országgyűlési képviselő elmondta:

– A csepregi gyermekek érdekében egy ciklusokon átívelő fejlesztés aratott sikert, hiszen a pályázatot az előző városvezetés adta be, és a mostanira vár a nagy feladat, a megvalósítás. Így mindenki hozzá tud tenni valamit Csepreg építéséhez. Az elmúlt években több sikeres pályázat érintette a várost és benne az óvodát. A jövő nemzedékének érdekében született a mostani támogató döntés is.

Az elnyert kétszázmillió forint lehetővé teszi az öltözők, csoportszobák, vécék, egyéb helyiségek korszerűsítését, ezen belül a vizesblokkok felújítását, a zuhanyozási lehetőség kialakítását, a beltéri ajtók felújítását, a világítás-korszerűsítést, a padozat felújítását, a falfelületek javítását és festését. Átalakítják a meglévő tornatermet, nevelői szobát és szociális helyiségeket hoznak létre.

Folytatódik az udvar, játszóudvar felújítása, és 57 új játszótéri eszközt, illetve kültéri bútort szereznek be és telepítenek. Lesz gyermekpancsoló, szabadtéri zuhany és vízpermetező a forró napokra. Kerítésrendszert építenek 1,5 méter magasságban, 126 méter hosszan a meglévő, rossz állapotban lévő kerítés bontásával.

Ezenkívül tornaszobát, orvosi szobát, elkülönítő helyiséget létesítenek és újítanak fel. Az új tornaterem 60 négyzetméter hozzáépítéssel valósul meg.

Az intézménynek új bútorai lesznek, és új háztartási gépei (mosó- és szárítógép). Informatikai eszközök beszerzésével lehetővé válik az elektronikus naplózás.

A fejlesztés fontos eleme az is, hogy akadálymentesítik a bejáratot, lesz akadálymentes mosdó, kialakítanak vezetősávokat, színkontrasztokat.