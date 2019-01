Kétszáztizenöt elfogatóparancs Vas megyében

Megújította körözési adatbázisát a rendőrség, hogy még többen segíthessenek a keresett személyek és értékek megtalálásában. A felhívások között ismeretlen holttestek személyazonosságát is keresik, Vas megyében háromét.

Az Országos Rendőr-főkapitányság hivatalos honlapján érhetők el a körözési felhívások, ahogy eddig is, viszont már könnyebb a keresés, és újdonság, hogy az adatlapokat bárki megoszthatja a nagyobb közösségi portálokon.

A közérdekből nyilvános körözési adatbázisban szűkíthető a találati lista, például eltűnt emberekre, ellopott állatokra, eltulajdonított járművekre vagy elfogatóparancs alapján körözött személyekre kereshetünk. Ez utóbbinál az országban összesen 13 430 körözés érvényes, azok között 215 Vas megyei. Ez nem jelent ilyen sok körözött személyt: vannak többen is, akiket egyszerre keres a rendőrség és valamelyik vasi bíróság is. A leghosszabb listája a Szombathelyi Törvényszék büntetés-végrehajtási csoportjának van 121 személlyel. Az okok változatosak: lopás, csalás, közokirat-hamisítás, közúti baleset okozása, garázdaság, ittas vezetés, sikkasztás, kábítószer-birtoklás, csődbűncselekmény, hivatali vesztegetés, embercsempészés, orgazdaság és még sorolható.

Nagyon rövid a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság közrendvédelmi és határrendészeti osztályának körözési listája: egy személy szerepel rajta, garázdaság miatt. A Szombathelyi Rendőr­kapitányságnál 23 körözés szerepel, a lopáson, csaláson kívül van az okok között sikkasztás, prostitúció elősegítése is. A Szombathelyi Járásbíróságnak húsz körözése érvényes, a Szombathelyi Nyo­mozó Ügyészségnek három. A vasi kisvárosok „szerveinek” jórészt rövidebb a listájuk, mint a szombathelyieké, kivétel a Körmendi Rendőrkapitányság, amely 18 elfogatóparancsot jelez. Jórészt csalás a körözés oka, de van nemi erőszak is. A Körmendi és a Sárvári Járásbíróságnak két-két elfogatóparancsa érvényes, a Sárvári Rendőrkapitányságnak öt, a celldömölkinek négy. A kőszegi rendőrség tíz személlyel szerepel az adatbázisban, a tízből öt külföldi, s csak egy nő van közöttük, tartási kötelezettség elmulasztása miatt. A központi adatbázis része a NAV Nyugat-dunántúli Bűn­ügyi Igazgatóság Vas megyei osztályának listája is: hat személlyel.

Egy másik, ugyancsak megújított felületen sorolja a rendőrség az ismeretlen holttesteket, holttestrészeket. Az országban összesen 907 ilyen keresés érvényes, három Vas megyei, azok között egyik sem friss ügy, sőt, a legújabb majdnem 15 éves. 2014. december 1-je óta nem tudják, ki volt az a férfi, akinek holttestét Nyőgérben találták meg. A Sárvári Rendőrkapitányság tartja nyilván a holttestet pontos személyleírással. A másik két vasi ügy a Szombathelyi Rendőrkapitányságé: az egyik egy 2002-ben, a másik egy 1999-ben talált holttest. Mindkettő férfi, és bőven voltak ismertetőjegyeik, például tetoválás, anyajegy, műtéti heg – azokat mind sorolja a rendőrségi nyilvántartás.

Vagyis a már könnyebben kezelhető adatbázissal lehet, hogy húszéves vasi ügy oldódhat meg a közeljövőben.