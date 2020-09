Kétszer annyi balesetet okoztak gyalogosok mint tavaly

Összességében kevesebb közlekedési baleset történt idén az év első felében Vas megyében, mint tavaly ugyanekkor. Több balesetet okoztak ittas sofőrök és többet gyalogosok is. Most összesített a Központi Statisztikai Hivatal.

Összesen 196 közúti közlekedési baleset történt Vas megyében idén júliusig, ez 27 balesettel kevesebb, mint tavaly ugyanekkor – látható a KSH összegzésében. Az is kitűnik a számokból, hogy kevesebben szenvedtek balesetet: 248-an, tavaly ugyanekkor 294-en. Ugyanakkor négyen haltak meg a vasi utakon három balesetben, míg tavaly ugyanekkor három volt a halálos áldozatok száma. Súlyos sérülést idén hatvanan, tavaly 62-en szenvedtek a vasi utakon történt balesetekben, ezt is sorolja a statisztikai hivatal összesítése.

Sokkal több volt az ittas sofőr okozta baleset: tavaly az első félévben 16, idén júliusig 22 közlekedési balesetet okozott ittas autós. És kétszer annyi lett a gyalogosok hibájából történt baleset a vasi utakon: idén négy, tavaly kettő közlekedési balesetet okoztak gyalogosan közlekedők a vasi utakon az év első felében. A régió egészében 16-ról 12-re csökkent egy év alatt ez a szám, hiszen Győr-Moson-Sopron megyében ellentétes a vasival a változás, ott tavaly 11, idén öt balesetet okoztak gyalog közlekedők, Zalában pedig stagnált az ilyen balesetek száma, tavaly az első félévben és idén ugyanekkor is három ilyen baleset történt.