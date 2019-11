Kevés a nevelőszülő Vasban

Aggasztó nevelőszülő-hiány van Vas megyében. Az SOS Gyermekfalvak nemrég kampányt indított a megyében, hogy minél több gyerek nevelőszülői családba kerülhessen.

Magyarországon több mint 23 ezer, ebből megyénkben fél­ezer gyermek nem a vér szerinti szüleivel él. A mintegy ötszáz állami gondoskodásban élő gyerek közül mindössze 166 él nevelőszülőnél a Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat legfrissebb adatai szerint.

Az SOS Gyermekfalvak ismét kampányt indított a megyében, nem titkolt céljuk, hogy minél több 12 év alatti gyerek családba kerülhessen. – A nevelőszülő-­hiány szembetűnőbb a nyugati határszélen, mint Kelet-Magyarországon vagy éppen Pest megyében. Gyermekfalu Orosházán és Kecskeméten van még – mindkét városban jobb a helyzet.

Vasban nincs munkanélküliség, és talán más szemlélettel is élnek az emberek, mindenesetre az idén csak hatan álltak munkába. Most hat nevelőszülő lakik benn a faluban és hat külsős dolgozik, jövőre javítani szeretnénk a számot – hallottuk az SOS Gyermekfalvak Magyarországi Alapítványa nevelőszülői hálózatának szakmai vezetőhelyettesétől. Tóth Zsuzsanna azt mondja, még nevelőszülői tanfolyamot is nehezen indítanak. Évente egy-kettőt terveznek összefogva a többi szolgáltatóval. 2019-ben egyetlen – létszám alatti – tanfolyam indult Vasban – jó hír, hogy mind a nyolc jelentkező elvégezte és munkába is állt.

Elfogadó személyiségű nők, férfiak, egyedülállók vagy házasok, családosok jelentkezését is várják, akik saját ingatlanukban gondoskodnának a gyerekekről. Feltétel a büntetlen előélet, a 24 év feletti életkor, a magyar állampolgárság. A nevelőszülőség mellett vállalhatnak munkát, de lehet ez a főállásuk is. Dönthetnek arról, hogy hány gyereket vállalnak – a kezdőknek legfeljebb hármat ajánlanak –, rendelkezni kell ehhez száraz, tiszta, világos, fűthető lakással, külön gyerekszobával és gyerekenként legalább hat négyzetméter térrel.

A nevelőszülőnek a gondozott gyermeknél legalább 18 évvel idősebbnek kell lennie, de nem lehet nála ötven évvel idősebb. A legfontosabb, hogy biztonságos és szerető otthont adjanak az akár már a kórházból kikerülő csecsemőknek, vagy nagyobb gyerekeknek, akik, ha a családjukban megoldódnak a problémák, visszakerülhetnek vér szerinti rokonaikhoz, ezt hívják hazagondozásnak. Ha erre nincs mód, akkor a gyermek örökbe adását segítik, akár a nevelőszülő is fogadhat örökbe, a gyakorlat az, hogy a gyerekek éveket töltenek el a nevelőszülőnél, akár felnőtté válásukig vele laknak.

Tóth Zsuzsannát arról is kérdeztük, hol tart a kőszegi SOS Gyermekfalu strukturális átalakulása. – A kőszegi SOS nevelőszülői hálózat már nem létezik, országos hálózattá alakultunk. A nevelőszülőket is érintették a változások. Megpróbálunk minél családszerűbben működni: a korábbi nyolc-tíz helyett egy nevelőszülői családban öt, sajáttal együtt hat gyermek nevelkedhet.

Most a tizenkét házban már csak hat család él, a kifutó rendszerben az a célunk, hogy csak külső hálózatunk legyen. Senkit sem küldtünk el, a jelenlegi szülők maradhatnak, de a faluba már nem veszünk fel új embereket.

Tóth Zsuzsanna üzent a vállaláson gondolkodóknak: segíteni egy kis életen felemelő dolog. Amennyire nehéz a nevelőszülőség, ugyanannyi örömet és rengeteg lelki megerősítést, melegséget ad. Telefonon, e-mailben is lehet jelentkezni Kőszegről és hatvan kilométeres vonzáskörzetéből. Az előszűrés után mindenkivel felveszik a kapcsolatot.

Nagy-Agócs Andrea fogadja a hívásokat a 20/4171129-es számon.