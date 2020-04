Kevés helyen várható további korlátozás a hétvégén Vas megyében

Sárváron ezen a hétvégén sem rendeltek el a kormány kijárást korlátozó intézkedéseinél szigorúbb szabályokat. Azonban a tavaszias idő miatt lazult a fegyelem, ezért Kondora István polgármester arra kérte a városi rendőrkapitányt, hogy fokozottan ellenőrizzenek a köztereken, kirándulóhelyeken, parkokban.

Répcelakon nem vezettek be plusz intézkedést a hétvégére. A várost nem érinti az idegenforgalom, nyugalom van. Hasonló a helyzet Jánosházán is. Nem szigorít a kijárási korlátozásokon Bük polgármestere, dr. Németh Sándor sem. A helyiek szabálykövetőek, és a gyakorlatilag lenullázódott turizmus miatt sincs szükség szorosabb korlátozásra. Csepregen és Vasváron sem lesz plusz szigorítás, fegyelmezettek az emberek. Kőszegen a múlt hétvégével megegyező intézkedések lesznek érvényben, a boltokba csak maszkban lehet bemenni.

Őriszentpéteren Őr Zoltán polgármester a húsvéti korlátozások ismételt hatályba léptetése mellett döntött. Szombaton és vasárnap csak a helyiek látogathatják a parkot, a parkerdőt, a focipályát, a középkori téglaégetőt, a szökőkút környékét és az Árpád-kori katolikus templomot. A szállások igénybevétele a kijárási korlátozás ideje alatt tilos.

Szentgotthárdon nem lesz szigorítás. A Hársas-tónál kihelyezett asztalokhoz viszont csak az egy háztartásban élők ülhetnek le, a szalonnasütő helyeket pedig nem szabad használni. Továbbra is több korlátozás él Körmenden. Az idősek otthonába továbbra sem lehet se ki-, se belépni. A játszóterek, sportpályák továbbra sem használhatók.

Húsvétkor jól bevált

Az önkormányzatok most hétvégére is jogosultságot kaptak arra, hogy saját jogkörben dönthessenek a közterület-használattal kapcsolatos kérdésekben a koronavírus-járvány miatt – közölte pénteken a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

Dömötör Csaba emlékeztetett: a kormány szombattól meghosszabbítja a kijárási korlátozást.

Az önkormányzatok a múlt hétvégéhez hasonlóan szombaton és vasárnap is szigoríthatnak a korlátozáson, mert a módszer jól vizsgázott a húsvéti ünnepek alatt: sikerült megakadályozni, hogy nagy tömegek kiránduljanak.

A Vas megyei polgármesterek különböző módon éltek az újbóli, hétvégére szóló felhatalmazással.