Kevesebb baleset a munkahelyeken

A 45–54 éves korosztályba tartozók szenvedték el a legtöbb munkabalesetet tavaly, és a legtöbb tragédia is náluk történt. A legveszélyesebb szektor továbbra is az építőipar és a szállítmányozás.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium munkavédelmi főosztálya közzétette 2020 munkabaleseteiről szóló tájékoztatóját. Ezek szerint a súlyos csonkulásos kimenetelű balesetek száma (23) 51, a halálos kimenetelű balesetek száma (64) 23, az összes munkabaleset (20 366) pedig több mint 15 százalékkal csökkent tavaly 2019-hez képest. A koronavírus miatti leállások és bezárások következtében a balesetek számában komoly visszaesés történt, a legveszélyesebb cégtípusok és legveszélyeztetettebb korosztályok azonban továbbra is ugyanazok, mint évek óta. A legtöbb baleset (6723) az 50–249 főt foglalkoztató cégeknél történt. A legtöbb tragédiával végződött eset (29) pedig most is az 1–9 fős cégekben volt. A halálos kimenetellel járó esetek több mint 45 százaléka ezeknél a kis létszámú cégeknél történt, miközben ezekre a társaságokra az összes munkabalesetnek alig 11 százaléka jutott csak. Messze a legtöbb tragikus eset (24) tavaly is a 45–54 éves korosztályt sújtotta, de általában is ők szenvedtek leggyakrabban balesetet a munkahelyükön (5247), a szerencsétlen esetek több mint negyede hozzájuk köthető.

A tájékoztatóból kiderül, tavaly is az építőiparban és a szállítmányozásban volt a legveszélyesebb dolgozni, a halálos esetek több mint fele a gazdaságnak ebben a két szektorában történt. A hatóság tavaly 514 esetben csak figyelmeztetett, 177 esetben azonban munkavédelmi bírságot is kiosztott: 106 738 835 forint értékben. Vas megyében 650 munkabalesetet regisztráltak tavaly – 99-cel kevesebbet, mint egy évvel korábban –, ebből egy halálos kimenetellel, kilenc pedig csonkulással járt.