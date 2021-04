Kezdhetjük már tervezni a külföldi nyaralást? – Vasi utazási tanácsadó segített eligazodni

Kezdjük-e már tervezni a külföldi nyaralást? Milyen desztinációk jöhetnek szóba? Emelkednek, esetleg csökkennek majd az árak? – Tóth Péter utazási tanácsadó segít eligazodni a meglehetősen bizonytalan helyzetben.

Többségünk egy éve a saját otthona küszöbét is ritkán lépi át, nagy ritkán posztolnak csak ismerőseink is távoli tengerpartokról, ugyanakkor tény: vannak, akik már most utaznak, vállalva az ezzel járó kétségeket. Korosztály, felfogás vagy anyagi helyzet függvénye mindez? – erre is rákérdeztünk az Álomutak Egyénileg képviselőjénél, aztán esélylatolgatással folytattuk.

– Elsősorban lelkialkat kérdése, hogy a mostani helyzetben ki vág bele az utazásba. Amikor tavaly márciusban lezártak az országok, senki sem tudta, mire számítson. Akkor azt javasoltam mindenkinek: ne induljon meggondolatlanul a világba, mert nem lehet megjósolni, milyen kockázatokat rejt. Azóta fel tudtuk mérni, körülbelül mivel állunk szemben, milyen az egyes országok hozzáállása, milyen lehetőségek vannak az utazásra, és ezek mennyire biztonságosak. A turizmusban hatalmas problémákat okozott a leállás. Az idegenforgalomból élő országokat hatványozottan érintette a helyzet: Egyiptomban például korábban több millió turista fordult meg. A hiányuk óriási munkanélküliséget okozott. Mexikó az ellenpólus: sosem zárt be, arra törekedett, hogy a határain belül garantálja a biztonságot az utazók számára.

Tóth Péter úgy látja, egyre többen érzik: túl sok volt már a bezártságból. Elkezdték keresni a legális lehetőséget az utazásra. Az ő példájuk is bizonyítja: eddig is lehetett repülőre ülni, autóval utazni külföldre, csak meghatározott helyekre. Sok tavaly foglalt utat át kellett persze ütemezni, akár többszörösen, s ahol ez nem ment, ott az utasok visszakapták a befi zetett öszszeget. Akik ezekben a hetekben Mexikóban, Dubajban, Egyiptomban, a Maldív-szigeteken jártak, arról számoltak be, hogy nagy a nyugalom, az éttermekbe be lehet jutni, a múzeumoknál – ahol nyitva vannak – nincs sorban állás.

Májusra Perut, Zanzibárt, Kenyát, Srí Lankát, a Dominikai Köztársaságot, Mexikót is többen választották már. Indonézia nyitására sokan várnak: most úgy tűnik, ez nyáron megtörténik. Európán belül még elég nagy a bizonytalanság. – Portugáliába például be lehet utazni, de zárva vannak az éttermek, szórakozóhelyek. Görögország májusban készül nyitni. Olaszországba, Franciaországba is vannak leszervezett utak, de az utazók is tudják, hogy minden képlékeny. A járványügyi számok, az oltottsági mutatók, sok minden befolyásolja a megvalósulást.

Vakmerőség bármivel kapcsolatban biztosat kijelenteni, inkább csak feltételezni lehet. Érdemes fi gyelni az aktualitásokat a beutazási feltételekre, a légitársaságok szabályaira vonatkozóan. A foglalások legyenek visszamondhatók – javasolja Péter. Ám telítődni látszanak a nyári csúcsidőszakok, ezért egyes szállásadók már nem egyeznek bele abba, hogy ingyenesen visszamondható legyen a szállás. Erre jók az utasbiztosítások. A biztosításban ne csak az utas-, hanem a sztornó (útlemondási) biztosítás is szerepeljen, ami fedezetet nyújt akkor is, ha a lemondás megbetegedés miatt történik.

A tanácsadó szerint nem késtünk még el a tervezéssel. Ezekben a hónapokban foglalnak a legtöbben a nyárra. Abban a hitben viszont ne ringassuk magunkat, hogy elcsíphetünk majd a korábbiakhoz hasonló last minute utakat, fi llérekért helyeket – most inkább az előre tervezésnek van létjogosultsága. Eleve kevesebb légitársaság indít utakat, és a járvány előtti járatsűrűség is csak lassan áll vissza: amelyik gép megy, az telt házzal.

Szóba kerül a vakcinaútlevél is, és hogy az egyes országok melyik oltást fogadják majd el. Ez is kérdéses még. A tanácsadó úgy fogalmaz: „Sodródunk az árral.”

A legfrissebb információk szerint június 21-én vezetheti be az EU a koronavírus elleni védettséget igazoló vakcinaútlevelet, de még nincs konkrét szabályozás. Amíg nincs digitális zöldigazolvány, maradnak a jelenlegi intézkedések, ha az utazás mellett dönt valaki. Tóth Péter bátorít az utazásra, a foglalásokra.

– Azért vagyunk a bolygón, hogy éljünk, és ne féljünk. Aki megteheti, az a lehetőségeit észszerűen kihasználva, figyelembe véve az óvintézkedéseket, keljen útra.