Kezdődnek az érettségik – felkészültek a vizsgákra a vasi középiskolákban

A magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival kezdődik meg hétfőn a tavaszi érettségi időszak: a középiskolákban most nemcsak a vizsga-, hanem a veszélyhelyzeti előírásoknak is meg kell felelni.

Különleges alkalom lesz a hétfői a Brenner János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban, nemcsak a járványhelyzet miatt, hanem mert az első végzős osztályuk ad számot tudásáról. – Nálunk ez az első rendes érettségi. Előrehozott vizsgákat már tettek diákjaink, így szereztünk mi is egy kicsi rutint – tudtuk meg Englert Zsolt igazgatótól.

A héten már az utolsó simításokat végezték megyeszerte azokban a középfokú oktatási intézményekben, ahol érettségi vizsgák kezdődnek hétfőn. Rozmán László, a Sárvári Tankerületi Központ igazgatója elmondta: felkészülten várják a vizsgákat a hozzájuk tartozó iskolákban. – Tankerületi központunk folyamatosan továbbította a biztonsági előírásokat az érintetteknek. Az érettségizők számával megegyező menynyiségű helyesírási szótárt szereztünk be, valamint elküldtük a Vas Megyei Védelmi Bizottságtól megkapott védőfelszereléseket és fertőtlenítő, kézmosó szereket az érettségizőknek és a pedagógus kollégáknak egyaránt.

Mindkét intézményünkben – a kőszegi Jurisich Miklós Gimnáziumban és a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnáziumban egyaránt – megtörtént az előírt fertőtlenítés, minden tekintetben felkészülten várjuk az idei érettségit – emelte ki. A szombathelyi intézményekben is rendben zajlottak a megelőző munkák: Gáspárné Zsolnai Zsuzsanna, a Nagy Lajos Gimnázium igazgatója is alapos előkészítésről számolt be. – A vizsgák előtt az iskola minden helyiségét – beleértve a tantermeket, a folyosókat és a mellékhelyiségeket – újra fertőtleníteni fogják. – Kaptunk maszkokat, gumikesztyűket; a fertőtlenítőt a tanulóknak már az iskolába belépésükkor át kell venniük, és használniuk is kell. Egy teremben legfeljebb tíz tanulót helyezünk el, de ahol tudunk, ott még kevesebbet.

Egy teremben tíz tanulót helyeznek el, de ahol lehet, még kevesebbet

Meglesz a megfelelő távolság közöttük, és a beléptetésnél is nagyon szigorú rendet alakítottunk ki, hogy elkerüljük a diákok csoportosulását – emelte ki az intézményvezető. Gáspárné Zsolnai Zsuzsanna hozzátette: a maszkviselés nem kötelező, de ajánlják és kérték is az érettségizőktől annak használatát. Kiemelte még: senki sem élt náluk a járványhelyzetben a vizsgahalasztás lehetőségével. A Brenner János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban első alkalommal érettségizik végzős évfolyam: a 2012-ben kezdett nyolcosztályos tagozatra járó gimnazisták maturálnak. – Már nagyon készültek a szóbeli érettségire is, sok energiát tettek bele, ez most elmarad, de azt gondolom, hogy meg fognak felelni az írásbelin is – mondta el Englert Zsolt igazgató. Az intézményvezető beszélt arról is, ahogy másutt, náluk is önkéntes alapon vállalhattak vizsgák alatti felügyeletet a tanárok.

Dr. László Győzőtől, Szombathely oktatásért is felelős alpolgármesterétől megtudtuk: a hét elején egyeztetett a szombathelyi középiskolák fenntartóival, hogy tájékoztatást kapjon arról, milyen segítséget tud nyújtani az önkormányzat az érettségik gördülékenyebb lebonyolításában. Védőfelszerelések tekintetében egyelőre igény nem érkezett hozzájuk. Egyeztetett a szombathelyi közterület-felügyelettel, a polgárőrséggel és a rendőrséggel is: hétfőtől a vizsgák kezdete előtt és délutáni befejezéskor a közterület-felügyelet, a polgárőrség és a rendőrség is gondoskodik majd arról, hogy vizsgákban érintett iskolák előtt ne alakuljanak ki csoportosulások